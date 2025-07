Miroslav Škoro nedavno je iznenada završio na Hitnoj! Otkrio razlog i kakvo mu je sada zdravstveno stanje

30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja" svojom prisutnošću i nastupom uveličat će popularni Miroslav Škoro. Ovaj glazbenik, miljenik publike, ove nedjelje, 3. kolovoza, nastupit će na splitskoj Rivi, a dva dana kasnije, 5. kolovoza, priredit će koncert i na glavnom gradskom trgu u Kninu. "Slavimo nešto iznimno važno, bez obzira na to kako to netko promatrao. Tih godina dogodila se, a to je nepobitna činjenica, akcija koja je zapravo oslobodila Hrvatsku i učinila nas ponosnima. U to vrijeme, nismo hodali – mi smo lebdjeli. Zbog toga, hajde da svi zajedno zapjevamo, proslavimo i prisjetimo se tog vremena kad smo zaista svi bili zajedno. To je ono što nam je najpotrebnije – zajedništvo", rekao je Miroslav Škoro za In Magazin.

Za vrijeme koncerata u Splitu i Kninu, prisutni će moći uživati i u njegovoj najpoznatijoj pjesmi "Sude mi", koju je 2003. godine snimio s popularnim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom. Škoro se prisjetio jednog od velikih trenutaka svoje karijere, kada nije bio prisutan na koncertu održanom na zagrebačkom hipodromu. "To je bio veličanstven skup, bilo je divno, a pjevale su se pjesme koje je pjevač želio da se pjevaju. Zna se tko je organizirao koncert, on je odredio set listu, baš kao što ću ja odrediti set listu u Splitu i Kninu. I to je to, izvodi se ono što pjevač želi", dodao je Škoro, govoreći s karakterističnim šarmom.

Na osobnoj razini, Škoro je prošao kroz nekoliko ozbiljnih zdravstvenih problema. Nakon infarkta 2018. godine, ugrađene su mu četiri premosnice, a nedavno je morao hitno otići u bolnicu, točnije Hitnu pomoć zbog anafilaktičkog šoka koji je izazvan konzumacijom magarećeg mlijeka.

"Kad sam došao u bolnicu, tlak mi je bio negdje 75-80 sa 60. Tada se nisam bojao, ali par dana kasnije, jedan čovjek mi je ispričao: 'Jako smo se uplašili za vas. Moja šogorica radi na Hitnoj i došla je doma i rekla: 'Jel' znate tko nam je danas zamalo umro?' Tada sam shvatio, čovječe, nije dobro, opet sam došao s lopate", ispričao je Škoro. Na pitanje je li oprezniji prema svom zdravlju, odgovorio je iskreno:

"Od čega da se čuvam? Ne mogu ja to, onda bi bilo bolje da sam otišao, što bi rekli. Pokušavam se čuvati, ali ne mogu baš uvijek. Ja sam, ipak, lik iz naroda. Kad me pitate pazim li na svoje zdravlje, pa pazim, imam dvoje djece i to mi je jedino što imam", rekao je glazbenik.

Njegova djeca, kći Ivana i sin Matija, njegov su najveći ponos. Matija, koji je krenuo očevim putem, sudjelovao je i u stvaranju očeva posljednjeg singla "Zastava". Za Miroslava, njegova najveća podrška uvijek je bila supruga Kim Ann, Hrvatici američkog podrijetla, koju je upoznao tijekom svoje turneje po SAD-u. Iako su se vjenčali tri puta, njihov brak je čvrst i pun ljubavi. Više o tome možete pročitati OVDJE.