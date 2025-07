VIDEO Poznata Hrvatica šokirala cijenama hrane i pića u Italiji! I sama se iznenadila kad je dobila račun

Influencerica Tena Sakar Vukić nedavno je posjetila Palermo i San Vito lo Capo na Siciliji, a na društvenim mrežama podijelila je svoja iskustva, uključujući i cijene hrane i pića koje su mnoge, malo je reći iznenadile. U jednom lokalnom restoranu i slastičarnici u Palermu, Tena je naručila tjesteninu, dvije kuglice sladoleda, dva tradicionalna talijanska deserta (canolle) i vodu. Sve to platila je 9,80 eura. Uz objavu videa napisala je: "Lokalna kvartovska slastičarnica/restoran s vrhunskim okusima, kvalitetnim namirnicama i normalnim cijenama. Sve je bilo jako fino, svježe i s puno duše."

Osim Palerma, ova influencerica je posjetila i popularnu plažu San Vito Lo Capo, gdje su je oduševili dobra atmosfera, čisto more i pristupačne cijene. “Plaža puna ljudi, ali atmosfera top! Kupanje, pizza, kokteli i sunce... Ležaljke 20 eura, voda 3 eura, koktel 7 eura, pizza 9-15 eura. Vožnja iz Palerma oko sat i 30 minuta, ali vrijedilo je svake krivine. Cijene? Jeftinije nego doma,” napisala je u svojoj objavi. Tena inače objavljuje fotografije i videozapise s putovanja, a nedavno je razočarano prokomentirala i smještaj u Londonu kojeg je unajmila za vrtoglavu cifru.

Podsjetimo, u nekoliko navrata Tena je javno govorila o svojoj borbi s bipolarnim poremećajem, a sve s ciljem pružanja podrške osobama koje se suočavaju s mentalnim izazovima. Nedavno se oglasila iz bolnice, otkrivajući svojim pratiteljima da se trenutačno nalazi u teškom fizičkom i psihičkom stanju. Suočila se s poteškoćama u govoru i doživjela je alergijsku reakciju na propisani lijek. Putem društvenih mreža, Tena je detaljno opisala svoje zdravstveno stanje, što je izazvalo val podrške među njezinim pratiteljima. "Tako je kako je. Proći će. Psihičko stanje mi je bilo destabilizirano posljednjih 14 dana, Rivotril sam dobila prije 4 dana, ali sam imala rijetku alergijsku reakciju – kašalj, gušenje, osjećaj "pčela" u larinksu, grebanje, "knedlu" u grlu i promuklost; upale nema, RTG uredan", započela je.

"Rivotril je zamijenjen Lyricom, primila sam Synopen injekciju i brzo osjetila olakšanje; već dugo imam problem s glasom, iako sam još u ožujku bila upozorena da posjetim fonijatra – naravno, nisam; ORL pregled pokazao edem i polip na glasnicama, primila sam deksametazon i trebam kontrolu za 2 dana; još sam na štakama zbog loma goljenične kosti i upale hrskavice, a oko 15. 7. će se znati idem li prema ozdravljenju ili trebam daljnje liječenje. Ljudi, čuvajte se i slušajte svoje tijelo", napisala je Tena. Njezina objava izazvala je brojne reakcije podrške, s komentarima poput "Naravno da će proći", "Volimo te" i "Želim ti brz oporavak".

Osim toga, Tena nam je ranije u jednom razgovoru govorila i o neugodnosti koju je doživjela na jednom putovanju. - U Austriji sam kao 20-godišnjakinja doživjela tešku psihotičnu epizodu. Zamišljala sam da me špijuniraju, progone i žele ubiti, čula sam glasove Indijanaca... Sve to se dogodilo jer sam naivno s društvom konzumirala marihuanu, i to samo nekoliko dimova. Ostala sam u psihozi još tri tjedana, završila na antipsihoticima, a kasnije i na antidepresivima, te si trigerirala bipolarni poremećaj. Nikada ne znate što nosite u genima i zato ne treba riskirati sa psihoaktivnim supstancama.