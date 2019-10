Mirna pobijedila svoj najveći strah: 'Ne mogu kosu oprati kosu u tušu, ne umivam se'

Jutro u Grižanama započelo je slavljenički. Alenu je bio rođendan, no priznao je da je tužan jer mu nedostaju baka i mama.

''Rođendan nisam slavio već nekih osam godina, nije mi to bitno'', rekao je skromno Alen. No Danijela i Mirna odlučile su ga iznenaditi i organizirati mu zabavu iznenađenja pa je Alen ostao zatečen i ganut kada su ga svi dočekali u blagovaoni, a Danijela i Mirna su mu napravile zdravi sladoled te iz zafrkancije poklonile majicu crvenog tima. Tu iznenađenju nije bio kraj jer su se ubrzo pojavili i treneri Maja i Edo, a Maja mu je, kao njegova trenerica, za rođendan poklonila trening jedan na jedan. ''Nisam mogao vjerovati da će čak i treneri doći. Ovo je bilo baš jedno lijepo iznenađenje!'', rekao je Alen.

Edo je rekao Mirni da za nju također ima iznenađenje. ''Mirna danas ima jedan poseban zadatak, a to je plivanje'', rekao je Edo koji joj je odlučio pomoći da se riješi straha od vode koji ju prati od djetinjstva, kada ju je djevojčica gurnula u vodu i ona se umalo utopila. ''Ta trauma prouzročila je to da ja danas u tušu ne mogu kosu oprati zbog bojazni da će mi voda prijeći preko lica. Ja se ne umivam da zapljusnem vodu, ja namočim ruke i prijeđem preko lica jer ne smijem osjetiti vodu'', priznala je Mirna tešku traumu iz djetinjstva, a Edo je odlučio pomoći joj da se riješi tog straha.

Za to vrijeme Alen je krenuo odrađivati svoj 'rođendanski trening' – prebacivanje kamenja s jedne na drugu stranu. Dok je on prebacivao kamenje, Maja ga je upitala što mu je bilo najgore što mu je netko rekao u životu. ''Moj tata mi je rekao da ako ne smršavim, uzet će nož i odrezat mi trbuh'', rekao joj je Alen te dodao da mu se otac nikad nije ispričao za to jer se vjerojatno ni ne sjeća, a on je zbog toga počeo još više jesti. Zagrepčanin je priznao trenerici i da su ga često tukli u školi, ali da on nije nikad uzvratio pa je često iz škole dolazio tužan. Maja ga je pitala je li ga život mazio, ali Alen joj nije mogao dati pozitivan odgovor. ''Nije me mazio. Nisam imao vode, struje. Jedva sam imao što za jesti. Jeo sam samo krumpire i tijesto'', ljut je bio Alen udarajući u boksačku vreću.

Na kraju treninga Maja je Alenu priredila iznenađenje pustivši mu čestitarski video od mame, bake i prijatelja pa je Alen zaključio da će sada biti još motiviraniji.

Na bazenu je Mirna, uz pomoć Ede, skupila hrabrost i ipak ušla u bazen, i to iznad pasa! ''Kada si posljednji put bila ovako duboko u vodi?'', upitao ju je trener. ''Nikad. Al ovo činim zbog sebe jer je ovo strah koji nosim već 24 godine u sebi i vrijeme je da ga se riješim'', rekla je Mirna, a Edo je zaključio da je ovo ogroman napredak za nju. Na kraju je Mirna bila još odvažnija i skroz ušla u bazen, a Edo nije mogao biti ponosniji na nju.

Nakon veselog jutra uslijedio je veliki izazov, a treneri su svojim timovima rekli da moraju odabrati vođe u slučaju kada njih neće biti u blizini. Plavi tim je za vođu odabrao Vladimira, a crveni Roka.

Izazov se održao na plaži, a Marijana je na početku objasnila pravila te rekla da je izazov težak koliko i oni kada su ušli u show. ''Vaša težina nalazi se raspoređena u vrećama pijeska na dva pontona. Svaki tim morat će prenijeti 1257 kilograma s pontona na obalu koristeći 'transportne gume' i preplivati udaljenost od 20-ak metara. Tim koji donese više vreća osvaja dva kilograma prednosti na sljedećem vaganju'', objasnila je voditeljica.

Izazov nije bio lagan, a na kraju je pobijedio crveni tim jer je uspio prenijeti 51 kilogram, dok je plavi prenio 47. Crveni su ponovno osvojili dva kilograma prednosti na sljedećem vaganju.

Došlo je vrijeme i za posljednji trening prije vaganja, a Edo je dobio osjećaj da je njegov tim demotiviran, što je prvo dokazala Julija, koja je rekla da više nema snage. ''Ne razumijem u čemu je problem! Cijeli tim je negativno raspoložen umjesto da bude sretan zbog pobjede u izazovu'', komentirao je Edo. Julija je na pola treninga odustala, isto kao i Držislav, koji više nije mogao pa su ga odveli kod doktora.

Trening je završio, a kandidate sutra očekuje vaganje.