Opća opasnost obilježava 30 godina rada, a njihovu glazbu slušaju različite generacije: 'Bebi su pustitli naš koncert i prestala je plakali'

"Tvoje ime čuvam tu duboko u srcu", stih je pjesme poznatog rock-sastava Opća opasnost, a iako ta pjesma govori o nekim drugim okolnostima, može se primijeniti i na bend. Naime, Opća opasnost ove godine obilježava 30 godina postojanja, a u hitovima tog sastava kao što su "Tvoje ime čuvam", "Preživio sam", "Jednom kad noć", "Kriva si" i druge uživaju brojne generacije. Upravo za svoju publiku odlučili su postaviti izložbu u dogovoru sa Zavičajnim muzejom Stjepana Grubera iz Županje, kako bi kronološki pokazali svoj put i ispričali priču o grupi. Frontmen Pero Galić otkrio nam je da će se izložba sastojati od fotografija, tekstova, novinskih članaka, nagrada i sličnog materijala te da će je postaviti Marta Huber.

- Kako i sama Marta Huber kaže, tek je počela, a već ima dovoljno za izložbu. Nije malo 30 godina biti dio jedne priče, pa je onda ispričati drugima. Bit će vrlo zanimljivo raditi na njoj. Veselimo se tome jako - kaže Galić te otkriva da će izložba biti u listopadu u muzeju, kao i da se nadaju dobrom posjetu kako bi bila potom postavljena i u drugim gradovima.

Za obilježavanje tri desetljeća rada imaju još planova, a jedan od njih je i slavljenička turneja za koju Galić kaže da će biti nešto drukčija, ali ne želi otkrivati detalje. U planu im je i jedno posebno glazbeno izdanje u dogovoru s Croatijom Records.

Grupa trenutačno radi na više strana, pa tako u studiju priprema novu pjesmu koju želi objaviti do jeseni. Redovito i nastupa te se trenutačno može čuti na različitim lokacijama.

- Poželjeli smo se svega poslije dvije godine ničega, pa se organiziramo najbolje što možemo - ističe Galić.

Kaže i da su izrazito sretni zbog tog karijernog postignuća te da se žele zahvaliti publici koje danas imaju jako puno.

- Bez nje, naravno, nema ni nas kao benda. Ipak je publika za sve to "kriva". Hvala joj do neba i nazad - kaže. Dodaje i da sada na njihovim koncertima nekoliko generacija pjeva u isti glas. Galiću je posebno u sjećanju ostala jedna priča koju su mu ispričali fanovi na koncertu.

- Jedna mlada obitelj imala je malu bebu koja baš nije htjela spavati. Nakon nekoliko večeri oglušili su na plač, pustili naš koncert i nakon nekoliko minuta beba je prestala plakati. Od tada je to bila za nju uspavanka - prisjetio se te dodao da takve priče još čvršće drže grupu zajedno, kao i da zbog toga nemaju pravo uopće razmišljati drukčije nego nastaviti putem koji grade.

- Rad se isplati, znamo to svi. Samo nekada nije nimalo lako držati se planova jer svijet baš i nije milostiv. No, ako je ekipa iskrena i postoji ista energija, onda se i ne primijeti da vrijeme brzo prolazi. Naravno, tu su i usponi i padovi i dani koji nisu baš svima dobri i kada smo i sami sebi previše, ali ljubav je ipak jači motiv za rad. Volimo to što jesmo i što radimo, to je publika i prepoznala i putuje zajedno s nama, pišući jedan mali dio povijesti, vrijeme u kojem je "prašila" Opća opasnost - kaže Galić te dodaje koliko je bendu značila podrška starijih kolega na počecima, kao i koliko im je važna podrška obitelji, s kojima ne provode vremena koliko bi htjeli.

- Kod kuće smo jako malo i često nam fali obitelj, a oni su nam silna podrška jer najbolje znaju koliko smo dali za sve ovo i koliko nam to znači - kaže te zaključuje da Opća opasnost nastavlja svoju "mladenačku" priču te da se njihova priča još uvijek "rola".

