Minea o bivšima i prekidima: Svatko je otišao svojim putem, ali nikad nije bilo ružnih priča

Renata Končić Minea i slovenska pjevačica Nika Zorjan odlučile su snimiti duet i rezultat toga je novi ljetni hit "Bio, bio" u kojem pjevaju o ljubavnom prekidu.

- Prošli smo svi svoje životne priče, ljubavne. Sa sretnim pričama, s tužnijim pričama, ali činjenica je da ne mora svaki prekid bit tužan - poručile su Minea i Nika u razgovoru za IN Magazin. Minea je odgovorila i na pitanje u kakvom je odnosu s bivšim dečkom.

- Da bi moj dečko bio prijatelj s njegovom bivšom, ne ide to kod mene. Pa ja u principu, to su ti sad možda neke godine, iskustvo... Ja ne mogu reći da ne bih otišla na piće. Svaki moj prekid u životu nikad nije završio ružno, možda je svatko otišao svojim putem, ali nikad nije bilo ružnih priča - ispričala je Minea.

Minea je 2019. godine prekinula vezu s umirovljenim nogometašem Slađanom Ašaninom. Iako Minea ne priča baš često o privatnom životu, već se u 2017. šuškalo da su prekinuli. – U cijeloj ovoj priči nema nikakve drame ni ružnih trenutaka. Slađan i ja razišli smo se mirno i korektno, poštujući jedno drugoga – kazala je Minea godinu dana nakon prekida. Prije dvije godine je pričala kako u njezinom životu postoji poseban muškarac, ali ništa više na temu ljubavi nije htjela otkriti. Obožavatelji joj na Instagramu redovito dijele komplimente na račun izgleda.

- Pa svakako da lijepi komplimenti gode i super mi je to pročitati, ali ja sam toliko godina na estradi da sam se naviknula i na dobro i na loše, sva sreća ovih loših je malo manje ili gotovo nema, ali u ovom poslu treba znati prihvatiti i jednu i drugu stranu, nije sve crno i bijelo. Ali dobro kad ti tako daju lijepe komplimente sigurno da mi to puno znači i nekakav poticaj da idem dalje - kaže.

