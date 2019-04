Milijunaši uhvaćeni u krađi! Kradu skupocjene bunde, satove, suvenire...

Iako imaju puno nula na računu, što im omogućuje da posjeduju sve što požele, nekim slavnim osobama to jednostavno nije dovoljno. Brojne hollywoodske zvijezde u nedostatku uzbuđenja posegnu za nečim s trgovačkih polica i tako se obilježe za cijeli život.

Psiholozi su više puta probali objasniti osjećaje koje u tom trenutku preplavljuju bogate kradljivce, a među njima ističu strah, moć, ovisnost o adrenalinu i seksualnu frustraciju. Neki od njih i dalje ne smiju ući u trgovinu u kojoj su, primjerice, ukrali sjajilo, a neki su se elegantno znali išetati iz dućana s bundom vrijednom 11.000 dolara.

Winonna uvjetno osuđena

Među najpoznatijim je hollywoodskim kradljivcima 47-godišnja glumica i dobitnica Zlatnog globusa Winona Ryder koja je 2001. u robnoj kući ‘Saks’ Fifth Avenue na Beverly Hillsu pokušala ukrasti artikle vrijedne 5650 dolara.

Foto: HT/Press Association/PIXSELL

Tada je iz trgovine pokušala izjuriti s Guccijevim haljinama i torbicama marke Marc Jacobson, no uskoro je bila uhvaćena. Osuđena je na 480 sati društveno korisnog rada i tri godine uvjetne kazne, a poslije je objasnila da je bila riječ o ispadu nakon što joj je dijagnosticirana klinička depresija. Sličnih navika bila je posrnula tinejdžerska zvijezda Lindsay Lohan koja je voljela krasti skupocjeni nakit, krzno, sunčane naočale i satove. Svoju je kolekciju od 2008. do 2012. tako obogatila bundom od 11.000 dolara, Rolexom od 35 tisuća dolara, a sve je to skupa doseglo vrijednost više od 100 tisuća dolara.

Foto: Reuters/PIXSELL (Ilustracija) Lindsay je bila osuđena na 480 sati društveno korisnog rada i 120 dana zatvora, a njezina prijateljica s bogataških partyja Paris Hilton, koja također voli “jamiti”, ipak nije završila iza rešetaka. Naime, plava kleptomanka poznata je po tome da uzima tuđe stvari u noćnim klubovima, a njezini poznanici otkrili su da ima naviku uzeti tuđu jaknu, nakit i cipele te da je bogatašica jednom zamolila svojeg tjelesnog čuvara da uzme cipele koje su joj se svidjele, stavi ih pod jaknu i odšeta se.

Spiderman “posudio” kostim

Još se dobro sjećamo neslavnog kraha Britney Spears kad je 2008. obrijane glave otišla na tetoviranje. Doduše, njezin raspad počeo je puno prije, u studenom 2007., kad je uletjela u seks-shop “Hustler” u Hollywoodu i ukrala periku, a potom i upaljače s benzinske postaje. Nekoć je znala ući u trgovinu, probala bi majicu od 200 dolara i išetala se s njom. Za razliku od nje, pjevačica Kesha u svojim teškim počecima karijere, kad je bila beskućnica, bila je primorana krasti sve – od hrane do odjeće.

Nisu samo hollywoodske ljepotice one koje grabe i ne pitaju, tu ima i gospode koja je pokušala nešto zgrabiti bez ičijeg znanja. Tako je glumac Dustin Hoffman (81) svojedobno priznao da su njegov fetiš suveniri koje krade u hotelima u kojima odsjeda, a neki njegovi kolege ne mogu odoljeti rekvizitima sa seta pa ih odluče ponijeti kući. Naime, “Čudesni Spiderman” Andrew Garfield odlučio je nakon snimanja sa sobom ponijeti odijelo. – Možda sam ukrao jedno i možda je trenutačno u prtljazi ili u hotelu. Možda je i u prtljažniku – rekao je Andrew za medije i brzo dodao da su na setu bila dostupna ukupno 22 identična odijela aludirajući na to da jedno sasvim sigurno neće nedostajati.•

