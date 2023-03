Mile Kekin novom pjesmom poziva: Budi i ti 'Ratnik svjetla'

Stigao nam je pravi „Ratnik svjetla“ u liku i djelu Mile Kekina. Drugi je to singl s nadolazećeg Kekinovog albuma kojim najavljuje povratak žestokom zvuku i angažiranoj lirici. - Ratnik svjetla' je stigao da ti za smiješnu cijenu od jednog klika podari rendgen oči kojima ćeš raskrinkati tajne centre moći, jer zašto bi ti bio pijun, samo jedan od milijun kad možeš biti Ratnik svjetla i Božja metla. – kaže Mile.

Ova urnebesna trominutna crna komedija u režiji maestra Filca pokazuje Ratnika svjetla u punom radnom zanosu.'Ratnik svjetla' će dokazati da sve činjenice mogu biti alternativne dok su laži uvijek profitabilne. U vremenima kada algoritmi, ali i mediji isti prostor daju šarlatanima i stručnjacima, svatko može biti svašta, granica je samo mašta.“ – zaključuje Kekin.

Novi album koji Kekin sprema pojavit će se na proljeće ove godine kada Mile kreće na turneju sa svojim novim peteročlanim bendom. Najavljuje opsežan repertoar koji će uključivati pjesme iz svih perioda njegove tridesetogodišnje karijere. Novi album je najavio još prošle godine u studenom kada je objavio pjesmu "Mala". 'Mala'' je pjesma i slikovnica, ona je direktno inspirirana Miletovom desetogodišnjom kćeri koja je, kako pjesma kaže, također ''neobično nepraktična i samo sebi slična''.

- Često pjevam o onima koji nikad neće imati mira jer su rođeni van okvira, da se malčice samocitiram. Volio bih da ova pjesma, bilo kroz slikovnicu, bilo kroz stihove dopre do klinki i klinaca, koji su danas , puno više nego u moje vrijeme Pipi Duge Čarape, kroz društvene mreže, aplikacije i filtere ljepote izložene pritisku da moraju u svakom trenutku izgledati savršeno. S druge strane volio bih da 'Mala' dođe i do svih klinaca kojima se stalno govori kako da se oblače, šišaju, izgledaju, i kako da budu primjereni i u skladu s konvencijama koje su često same sebi smisao. Ona je također i poziv da se zbog okvira koji ih žuljaju ne krate i sužavaju kako bi ispunila tuđa očekivanja. Mislim da se tema tiče svih nas, ne samo djece - rekao je tada Kekin.