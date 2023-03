Mihaela mora napustiti show: 'Osjećam se grozno, pretužna sam. Pokušavam ne plakati'

Rana na Mihaelinom koljenu bila je preveliko opterećenje za njezin ostanak u Survivoru. Da se greške u surovoj divljini skupo plaćaju, doznala su oba plemena na izvanrednom plemenskom vijeću na kojem im je Mario priopćio kako je Mihaelinom boravku na otoku došao kraj i da zbog ozljede na koljenu mora napustiti igru. „Bila si sjajna i ostavila si u ovom kratkom periodu trag snage, izdržljivosti, srčanosti“, rekao joj je Mario. Mihaela nije mogla sakriti tugu zbog činjenice da je njezina Survivor avantura već završila, pa je u naletu emocija zaplakala. „Osjećam se grozno, pretužna sam. Pokušavam ne plakati, ali mi ne ide. Ne mogu se pomiriti s tim da idem“, kazala je Mihaela kroz suze.

Suze nisu potekle samo njoj, nego i nekim drugim članovima plavog tima. „Rekla sam timu da želim ići do kraja, makar se šavovi ponovno otvorili i makar ugrozila svoje zdravlje. Kao kineziolog svjesna sam koliko to može biti loše. Bila sam spremna, kako sam pokazala na poligonu, ali jednostavno noga nije mogla više. Previše je riskantno da bih ugrozila zdravlje, a posljedice mogu biti stvarno velike“, objasnila je Mihaela te svom timu poručila da se nada kako je ova njezina ozljeda najveća koja će se dogoditi u timu te da čuvaju svoje zdravlje. „To je preduboka rana i usprkos njezinoj volji, teško da bi se mogla dalje boriti po poligonima“, složila se Nora, svjesna nezavidne situacije u kojoj se našla njezina suigračica.

Odlaskom Mihaele, plavom timu nedostajao je jedan natjecatelj, pa im se sljedeći dan prije igre pridružila nova članica – 37-godišnja profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Sanja Miočić iz Malog Lošinja. „Obožavam sport, obožavam adrenalin, avanturu i želim pokazati najbolje od sebe. Survivor je moj san i želim napraviti sve da se poslije nemam razloga kajati, da jednog dana kažem da sam pobijedila. Od mene očekujete borbu i strast, bez odustajanja“, poručuje Sanja.

U novom izazovu u svakoj rundi sudjeluje po jedan natjecatelj iz svakoga tima. Moraju se spustiti niz tobogan u bazen i preplivati na drugu stranu gdje ih čeka kanta s vodom. Voda im je potrebna da bi otvorili kovčeg u kojem se nalazi totem. Ako ne donesu dovoljno vode, moraju se vratiti natrag do bazena sve dok se kovčeg ne otvori. Totem iz kovčega treba postaviti na platformu, a zatim prijeći niz prepreka do kraja poligona. Kada se nađu na zadnjem dijelu poligona pomoću štapova trebaju srušiti deset lopti. Natjecatelj kojem ovo prvom krene za rukom osvaja bod za svoj tim, a pobjeđuje ono pleme koje osvoji osam bodova. Natjecanje su otvorili Amer i Marko koji su u srazu jedan protiv drugoga završili svoj dio igre u korist plavog tima. No, kako će se natjecanje razviti i koji će tim prvi prikupiti osam bodova i spasiti se od nadolazećih nominacija, doznat ćemo u novom nastavku Survivora.

