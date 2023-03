Dean Dvornik ne srami se posla koji radi u Americi, a sada objavio novost: 'Gazda ništa ne zna'

Aktualni singl Deana Dvornika "Ja, moj pas i stari Jaguar" dobio je pripadajući video broj. Dean se prije par godina zaputio se u SAD, u Chicago gdje se zbog posla susreće s mnogim opasnostima i uzbuđenjima na cesti. Isti ga je posao inspirirao da napiše pjesmu "Ja, moj pas i stari Jaguar" koju je objavio za Croatia Records.

"Pjesma govori o trojici suputnika od kojih gazda zna sve, a ustvari ništa ne zna. Imaju veliku volju da idu u bijeli svijet, a tamo ih zeznu puno bolji od njih", rekao je Dean Dvornik.

Dean je glazbu za pjesmu napravio još prije godinu dana, ali čekao je trenutak inspiracije kako bi napisao odgovarajući tekst. Vozeći kamion prostranstvima SAD-a, u trenutku mu je sinula ideja o suputnicima koje bi najviše volio imati na putovanjima i svom doživljaju okruženja u kojem radi. Ispalo je zanimljivo što je glazba godinu dana čekala na tekst koji je na kraju nastao u jednome danu.

O načinu stvaranja pjesme Dean je rekao: "Pjesmu sam započeo u Chicagu, završio u Splitu. Počeo sam s dvije bas gitare, s jednom u Chicagu, a završio s ovom u Splitu. Meni samo treba ideja, ne volim se ponavljati i volim da pjesma bude nešto o čemu se još nije pisalo. Tako mi je pala na pamet ova tema – 'Ja, moj pas i stari Jaguar'."Dean toliko voli svoje ljubimce, psa i Jaguara kojega je oduvijek htio imati, da ih smatra članovima obitelji. Pjesmu je već izveo u Chicagu, pred svojim prijateljima i suradnicima koji su potvrdili njezinu kvalitetu. Radiofoničnost, zanimljiv tekst i tematika već su privukle i ostale slušatelje. Redatelj zanimljivog spota je Danijel Tipura, a uz Deana Dvornika u spotu se pojavljuju Anamarija Ferrari i Zlatan Jelovac.

Dean se uskoro ponovno vraća u SAD, ali stvaralačka budućnost zbog toga neće patiti. Inspiracije mu ne nedostaje, nastaviti će skladati i pisati, a najavio je i da će doći vrijeme za koncerte kad okupi bend.

Inače, Dean na svojem Facebook profilu često pokazuje kako živi u Americi u koju je otišao prije pandemije. Nedavno je tako pokazao kako izgleda njegov kamion.

– Evo ovo je kamiončić koji ću sad voziti. To je semi truck... I sada idemo na autocestu – rekao je Dean u videu.

– Kratki video o vožnji semi trucka na putu za Chicago iz države New York. Pozdrav svima! – napisao je u opisu objave. U komentarima su mu Facebook prijatelji zaželjeli sretan put te podijelili nekoliko fotografija iz Splita. Dodajmo da ovo nije prvi put da Dean živi i radi u Americi.

– U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja je adresa u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad, kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovome u Splitu – poručio je u jednom intervjuu.

