Mick Jagger javio se obožavateljima iz Beča, a jedan detalj na fotografiji je privukao pažnju

U sklopu turneje Sixty Tour 2022. grupa Rolling Stones večeras će u Beču održati koncert na Ernst Happel stadionu. Bend je već dan ranije stigao u Beč, a Mick Jagger je prošetao gradom i podijelio na Instagramu nekoliko lokacija koje je posjetio, a jedna fotografija je ukrala pažnju.

Naime, Jagger se fotkao pored jednog štanda s hranom, a riječ je o popularnom street foodu Bitzinger na kojem stoji i natpis Bosna. Riječ je o jelu naziva Bosna, točnije kobasici koja se poslužuje u pecivu sa senfom, lukom, peršinom ili nekim drugim začinima. Bosna s jednom kobasicom zove se Kleine Bosna, dok je verzija s dvije kobasice poznata kao Große Bosna. Ovu vrstu hot doga je popularizirao Bugarin Zanko Todoroff, a neki tvrde kako zasluge za ovo jelo pripadaju Petru Radisaljeviću. Nakon što je Mick Jagger objavio ove fotografije na društvenim mrežama pratitelji su se najviše čudili muškarcima koji su se nalazili u pozadini i bezbrižno su čekali svoju hranu kao da pored njih ne stoji jedan od najvećih glazbenika današnjice.

Vienna by night🌙

See you at the show! pic.twitter.com/hvKx01xMxV