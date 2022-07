Trudna Ingrid Divković pozirala s partnerom u badiću: 'Imam 37 godina i 73 kg, nikada nisam bila starija i deblja'

Naša poznata književnica i bivša ljubavna stručnjakinja showa 'Brak na prvu' Ingrid Divković uskoro će postati majka. Trudna Ingrid ovaj put je pozirala sa svojim partnerom čiji identitet još uvijek drži u tajnosti. Uz objavu je napisala i kako ima 37 godina i 7 kg te da nikada nije bila starija i deblja. Ipak, kaže da iako ju partner s kojim je manje od godinu dana u vezi poznaje samo kao zaobljenu i trudnu, on tvrdi da nikada nije bio ispunjeniji i da joj je šapnuo da bi volio da su se sreli ranije jer, napominje, s obzirom na godine imaju još samo pola života jedno s drugim

"Ljeto '22. Imam 37 god i 73 kg što znači da nikada nisam bila starija i deblja. Od skorih godinu dana ljubavi, on me više od osam mjeseci gleda zaobljenu i trudnu. Ne poznaje on mršavu i lepršavu Ingrid koja se za put od sedam dana spremi za sedam minuta, koja skače sa najviše stijene u more, koja hoda korakom kao da je netko ganja. On zna za svoju sporu i opreznu Ingrid koja za večernjeg izlaska umjesto crnoga vina ispija crni ribiz i koja umjesto "moramo ovo ponoviti!" najčešće izgovara "moram na wc!" Pa ipak, nikada nisam bila ispunjenija, a je li i kod njega tako, ne znam, kaže da je, na koncu, ovo je jedina verzija mene koju za sada zna/ima. A budućnost, bolje da ne zna šta mu sve pripremam. Srce mi se stisne kada mi šapne da bi volio da smo se sreli ranije i da s obzirom na naše godine imamo još samo pola života jedno s drugim. Pola mi života nije dovoljno, vrištim iznutra, no ipak, negdje u dubini srca znam da je ovako moralo biti, i da će tih naših pola života biti kao nečijih deset. Jer gdje bi mi podnijeli sve ovo da smo se sreli kao klinci? Ljubav je matematika koja dolazi u stihovima tješim se, njemu srećom idu brojevi, a meni stihovi. Bit će nešto od nas. U bolnici će me kada rodim upisati kao stariju prvorotkinju, a kada mi dijete krene u školu bit ću u četrdesetima. Prije roditeljskog trčat ću kod frizerke pokriti sijede, a možda i neću, stvarno ne znam. Kako ću izgledati nakon trudnoće, i hoću li se ikada više osjećati kao s 30, ni to ne znam, i super da ne znam. Blagoslovljeni oni koji ne znaju, njihova je sreća nebeska. Kada sam najmanje znala bijah najsretnija, a kako sam oduvijek težila znati puno, zaključujete kakva sam bila. Moj su život riječi, no od brojeva i da želim ne mogu pobjeći. Trenutno sam rob broja 500, toliko je km između Rosenheima i Rijeke, tamo gdje živim ja i tamo gdje živi on. Iako ja istinski vjerujem da mi od prvog susreta živimo jedno u drugome, i da nam se kilometri iz dana u dan sve više brišu. A kada će se u potpunosti izbrisati? Skoro, vrlo skoro. Onoga dana kada nas umjesto dvoje, u autu prepunom stvari bude troje. Tada će kilometri umjesto suza i borbe značiti samo jedno - obitelj. Već znače" napisala je.

Inače, Ingrid je nedavno na svom Instagramu otkrila da se nakon ljubavnog brodoloma s Lukom Budakom preselila u Opatiju, a obožavateljima se tada javila iz svog novog doma. "Prvo čarobno jutro u novom domu. Blagoslovljena", napisala je Ingrid u opisu fotografije na Insta Storyju koja prikazuje idiličan pogled na more iz njezina stana.

Podsjetimo, Ingrid i Luka zajedno su bili od svibnja prošle godine, a Ingrid se zbog ljubavi preselila iz Rijeke u Zagreb. Uređivali su zajednički stan, no njihova je ljubav naposljetku pukla. Otkrila je to emotivnom objavom na društvenim mrežama. "Ovo je lice i osmijeh žene koja kada voli - voli iskreno i bez fige u srcu, osjećajući se blagoslovljeno što u svijetu opresije i mržnje uspijeva voditi ljubav svojim riječima, ali i svojim cjelokupnim bićem sluteći da bez ljubavi ni nje same nema. Žena je to koja je vjerovala da se potpuno oprečni svjetovi kao što su ova dva svijeta s fotografije kada se u ljubavi sretnu, mogu pomiriti i pretvoriti u jedan novi svijet. No nažalost, ljubav koliko god se trudila ne uspijeva pomiriti svjetove koji pričaju potpuno drugačijim jezikom i drugačijim životnim vrijednostima, što dokazuje da iskra ljubavi za zdravu i stabilnu vezu između dvoje ljudi jednostavno nije dovoljna", napisala je Ingrid pokraj zajedničke fotografije s Lukom i nastavila: "Ovo je lice žene koja je voljela iskreno i bez fige u srcu i ona će budite sigurni u to tako voljeti i dalje. Jedina je razlika u tome što će dok ju život ne odvede u zagrljaj koji će biti vječan i veći od svEGA, ljubav koju je do sada darivala njemu, pokloniti sebi. Ovime i službeno potvrđujem da Luka Budak i ja više nismo zajedno (i to već neko vrijeme) i to je moja prva i posljednja objava na tu temu. Ispod ovog velikog Neba svi smo toliko mali i nesavršeni, zato ne zaboravimo ostati ljudi, opraštajmo sebi i drugima i pustimo da nas nada u bolje sutra vrati kući", dodala je psihologinja.

