Nije potrajalo! Rasema više nije u vezi, otkrila je što se dogodilo: 'Osjećala sam se kao uljez'

Rasema Vladetić (66), koja se proslavila sudjelovanjem u showu ''Ljubav je na selu'', nakon dugo vremena otkrila je kako danas izgleda njezin život. Rasema je u prošloj, 13. sezoni sudjelovala kao farmerica, a ranije je ljubav tražila kao kandidatkinja. No, unatoč velikoj želji u showu se nije uspjela zaljubiti. Kasnije je otkrila akako je ipak našla ljubav, no to nije potrajalo.

Rasema je kometirala zašto je došlo do prekida.

"Njega nikad nema u kući, a očekuje od mene da sam stalno u kući. Jedva da popijem kavu zajedno i onda ode; ne znam ni gdje je ni šta je, nema ga, kad za večeru dođe, pojede, i u krevet se svali, nema razgovora uopće. Kaže ja sam tebe doveo da paziš na kuću. Ne ide to tako. Jesmo se mi zaljubili i voljeli, bio je prema meni fer i dobar i svi su bili prema meni odlični, ali ne ide to ovako i gotovo. Nema vremena za mene, koliko sam suza samo prolila... Dođe u kuću kao da nisi u kući, upali TV ili mobitel" rekla je za RTL. hr te dodala:

"Prvi put sam u životu naišla na čovjeka koji nije škrt, sve bi mi dao, samo ljubav i pažnju ne može dati. Osjećala sam se kao uljez. Gledaš iz kuhinje proz prozor kako trava raste. Kida mi se srce, ali kad dođe granica da ne mogu više, kad mi pukne film, nema više povratka, može mi tu doći plakati i moliti i sve mu džabe. trpim koliko god mogu, ali kad pukne, gotovo.

Rasema je ranije mislila da je upravo Petar u koejg se zaljubila njena srodna duša

– Našla sam srodnu dušu – kazala je na početku veze Rasema. Da je njihov odnos itekako bio ozbiljan, potvrđuje i činjenica da su Rasema i njezin odabranik Petar već živjeli zajedno i to u Ličkom Osiku u koji se Rasema preselila iz Donjeg Lapca u kojem je živjela. – Bilo je puno udvarača, no nisu bili iskreni. Podvukla sam crtu i zaključala kapiju da više nitko ne može doći i dosađivati mi. A onda su mi rekli ljudi da me jedan dobar čovjek traži, raspituje se. Otključala sam ponovno kapiju i za dva dana je došao – ispričala je Rasema koja za svog odabranika ima samo riječi hvale.

U RTL-ovu showu muškarci su je razočarali, a jedan od njih bio je i Marko Skelin s kojim je započela vezu nakon showa, no ona nije dugo potrajala. – Zaista sam se bila zaljubila, ali me razočarao. Jako me razočarao. Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više – ispričala je Rasema i tako otkrila što je presudilo njihovoj ljubavi.

U prošloj je sezoni pak doznala da je Josip, jedan od njezinih udvarača, zauzet. – Ja imam svoje izvore koji mi prenose preko interneta – rekla je Rasema te priznala Josipu kako ju je jako povrijedio. Josip se branio da joj nije ništa obećao, a zatim je ipak priznao. "Evo, pred svima, javno – istina je!" rekao je na kraju Josip, a Rasema mu je zahvalila na iskrenosti.

