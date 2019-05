Mia Kovačić: Ne treba mi botoks, imam dobe gene i živim bez poroka

Ove sezone Miju Kovačić gledamo kao voditeljicu “Plesa sa zvijezdama” na Novoj TV, ali sljedeće sezone mogla bi i Mia pokazati svoje plesne vještine jer voditeljica je u plesu cijeli svoj život i obožava ga. Što još Mia voli i kako se nosi s komentarima o svom poslu, otkrila nam je u intervjuu.

U “Plesu sa zvijezdama”prvi vam je put kao voditelj par Janko Popović Volarić, kako se slažete vas dvoje i jeste mu pomogli da se riješi treme?

Janko i ja smo kliknuli na prvu i drago mi je da skupa radimo. Janko je glumac, pozornica mu nije strana te, iako glumački i voditeljski posao nisu isti, Janko se uistinu brzo prilagodio. Voditelj mora biti autentičan, snalažljiv, znati reagirati u sekundi i imati čitava tri i pol sata u malom prstu. Ponosna sam na Janka da je prihvatio ovaj izazov i prekrasan ali zahtjevan projekt i mislim da svakom emisijom idemo u pravom smjeru. Kada voditelj odlično radi svoj posao, onda sve ide glatko, koliko god zahtjevno bilo i koji god izazov se pojavi tijekom jedne live emisije.

Foto: Nova TV

Ovaj plesni show prvi se put prikazuje na Novoj TV, koliko se razlikuje od projekata koje ste prije radili?

Izuzetna mi je čast da sam dio projekta te što mi je ukazano povjerenje. Sretna sam kao malo dijete kada nailazim kontinuirano na pozitivne komentare. Svih mojih 13 godina televizije vodilo me prema ovako divnom i velikom projektu te uživam svaku sekundu svake emisije uživo. Ponosna sam i veseli me sva podrška koju sam dobila tijekom projekta od meni važnih ljudi kojima se divim. Volim raditi sve na televiziji i doista je iskustvo ono što najbolje formira čovjeka. Rad u redakciji IN magazina, svi divni kolege, uljepšali su mi ovo tromjesečno putovanje.

Privlači li vas ples i kako biste se vi snašli na plesnom podiju?

U plesu sam čitav život i obožavam ga. 18 godina bila sam vezana za kazalište i ZKM i to je najdivnije odrastanje koje sam mogla imati tako da je ples nešto što mi je najprirodnije i od njega je čovjek mlađi i tijelom i duhom.

Od plesača i zvijezda koji se natječu u ovom showu koga biste rado imali za plesnog partnera?

Naši mentori su divni, ne znam za koga bih se prije odlučila. Sigurno bi na kraju presudila moja visina. No uvijek sam priželjkivala plesati s našim umjetničkim direktorom Igorom Barberićem koji je toliko talentiran da uživam gledati sve što radi.

Kako je Mia Kovačić uopće završila na televiziji i kada se to dogodilo?

Prije negdje desetljeće i pol prošla sam na audiciji za voditelja na glazbenoj televiziji MTV Adria među 3000 kandidata. Odrastala sam uz ples, glazbu i MTV i činilo mi se kao idealan posao uz studij dizajna koji sam pohađala. Sudbina je htjela da sam vrlo brzo otišla s te televizije. Uz fakultet radila sam u reklamnoj agenciji Imago i razvijali smo pilot-projekt glazbene emisije Top of the shops i paralelno to gurali na drugi program Hrvatskog radija te sam tada prvi put bila u radijskom eteru s Aleksandrom Kostadinovom. Kako se ta glazbena emisija nije dogodila na HRT-u, pilot je vidio tadašnji programski direktor i pozvali su me da gostujem u Red Carpetu. Gledanost je svaki put bila odlična pa su me pozvali da vodim taj projekt bok uz Danijela Delalea, koji mi je puno pomagao. Uz Red Carpet je krenuo glazbeni show Showtime, u kojem je pobijedila Franka Batelić, zatim 6 sezona Farme, Pazi, zid, Okusi Hrvatske, a najponosnija sam na 10 godina IN magazina u kojem sam od prvog dana. Naravno, tu su mi dragi projekti poput Želim život, humanitarni koncert zaklade Ana Rukavina i Wings for life koje isto dugi niz godina radim. Volim raditi to što radim i volim ljude s kojima to sve radim. Svaki dan na posao idem s osmjehom i poniznošću da mogu to raditi i da mi u konačnici i gledatelji daju to povjerenje, a da je Nova TV to prepoznala.

Možda šira javnost nije toliko upoznata, ali vi ste i dizajnerica interijera, kojim nam se radovima možete pohvaliti na tom polju, na što ste posebno ponosni u tom segmentu?

Magistar sam dizajna i privatno se bavim i strukom, no s obzirom na fokus na televiziju, volim sve držati za sebe pa, kad vrijeme dođe, fokus će biti i na tom segmentu mog rada. Uz produkt-dizajn kojim se bavim već deset godina pišem o dizajnu za lifestyle časopis Storybook.

Prošli ste razne TV formate tijekom svoje karijere, što bi vam predstavljalo izazov u karijeri idućih godina?

Svaka je emisija izazov. Svaki je projekt izazov. Biti ponizan, ponosan, uzemljen, radišan, discipliniran, poštovati sebe i druge – to su sve izazovi. U konačnici biti poštovan i voljen od ljudi s kojima radim svih ovih 13 godina velik je uspjeh i osjećam veliki ponos. Želim se i dalje razvijati i rasti i truditi se kao i prvog dana.

Foto: Nova TV

Dosta komentara pojavilo se nakon prošle emisije i komentari su uglavnom bili na račun vaše frizure, uzrujavaju li vas takvi komentari ili se samo slatko nasmijete?

Divno je sve to. Bitno je da se priča. Ljudi gledaju. Okupljaju se nedjeljom i gledaju emisiju. Nikada ne možete zadovoljiti svačiji ukus, ali mi se trudimo da uvijek ima za svakog ponešto – i mode i glamura, plesa, prekrasnih koreografija, zabave, intriga, napetosti i spektakla. Kad se priča i gleda, mi smo uspjeli.

Jeste li tijekom karijere imali obožavatelja koji su toliko zadirali u vašu intimu da ste se morali obratiti policiji ili su vaša iskustva samo pozitivna?

Bilo je doista svakakvih iskustava, i pozitivnih i negativnih, no ne volim govoriti baš o negativnima jer se zapravo radi o ljudima s određenim mentalnim izazovima. Treba osvijestiti da to sve postoji, a mi kao društvo nemamo sustav zaštite takvih i od takvih pripadnika društva. Pojavom interneta to je sve dignuto na višu razinu. Razgovarati o svim tim temama još je tabu kod nas i voljela bih kad bismo se više bavili mentalnom higijenom.

Na TV ekranu uvijek ste pomno dotjerani, kao i na crvenom tepihu, kako se privatno volite odijevati, više ste glamurozan ili sportski tip?

S obzirom na posao kojim se bavim, privatno volim jednostavnost. Treba imati njegovan izgled koji teži jednostavnosti. Čista kosa, čist ten i sportski look.

Gnjave li vas vaši bližnji pitanjima o vjenčanju, obitelji i priželjkujete li to uskoro?

Nikada. Među mojim prijateljima i u obitelji jedini je bitan faktor – sreća. Ako si sretan i ispunjen – ništa ne nedostaje.

Što jedan muškarac mora imati da bi osvojio srce Mije Kovačić?

Mora imati divno srce.

Kako zamišljate savršen odmor?

Idealan odmor ponekad nije mjesto, već osoba ili osobe. Sve što radim i kamo god da putujem – radim to s osobama koje volim i koje vole mene.

Koliko pratite našu političku scenu i kako gledate na sad aktualnu temu mirovinske reforme?

Panta rhei. Političari dolaze i odlaze, reforme dolaze i odlaze – dok se ljudi ne naviknu da ono što govore, misle i čine ima izuzetan značaj, tada će uzeti stvar u svoje ruke, a ne prepuštati teške odluke onima koji jedino vide interes, a ne opće dobro. Kako govoriti o radu kada o njemu govore neradnici.

Kako gledate na trend koji prihvaća i sve više voditeljica; a to su injekcije botoksa i estetski zahvati, biste li pristali na takvo što?

Zahvalna sam na odličnoj genetici. No sve ostalo ovisi o meni. Nisu stvari komplicirane koliko ljudi nisu voljni raditi. Pogotovo u zadnje vrijeme prilaze mi i muškarci i žene raspitujući se što činiti s licem jer se na mome ne mogu vidjeti godine. I, naravno, kad kreneš nabrajati što radiš, vidiš kako pobjeđuje ljudska lijenost. Evo nekoliko savjeta: joga lica, masaža lica jedanput na tjedan obvezno, hranjiva prirodno izrađena krema, maska od mekinja svaki dan, što manje šminke, ako je posao, nema pudera, ostalo mineralni make-up, skidanje šminke bademovim uljem, korištenje hladno prešanog kokosa prije pranja kože, lice i tijelo, unošenje pravih i potrebnih suplemenata tijekom dana, redovito vježbanje te napomena koja sigurno pomlađuje tijelo za nekih deset godina – nikad nisam popila alkohol, pušila cigarete, koristila droge, a i ne volim slatko. Danas su sve popularnije estetske intervencije, čini mi se, rezultat društva koje ima sve više emocionalnih problema i nesigurnosti. Ja sam takvu vrstu medicine doživljavala kao pomoć ljudima kojima je nužan takav zahvat. Ono što danas čujem jest kako su neke korekcije i supstancije danas “stvar higijene”. E, pa zašto sve najveće zvijezde koje imaju na raspolaganju najnoviju tehnologiju izgledaju umjetno, plastično, bez mimike i, nažalost, kao očiti korisnici supstancija koje plastificiraju. Mislim da danas nedostaje dostojanstvenog starenja, općenito mjere, edukacije i psihoterapije te se gravitaciji tako sigurno ne može pobjeći.

Koji je najgori trač koji ste čuli o sebi?

Meni je fokus na bitnim stvarima. Treba živjeti svoj život, a ne gledati kako ga drugi žive.

S kojom se nepravdom u svijetu nikako ne možete pomiriti i, da imate moć nešto promijeniti, što bi to bilo?

Ljudska glupost, ego, taština, nesigurnost i potkapacitiranost nepresušan su izvor svega što ne valja na ovom svijetu. Kada bi svi radili na sebi iznutra i izvana-svijet bi bio ljepše i prijateljskije mjesto za život, a priroda bi nam bila prijatelj, a ne nešto što uzimamo bez davanja natrag. Svako bahato ponašanje se kažnjava. Prestali smo živjeti u skladu s prirodom i nekom blagom naravi koju svi pri rođenju imamo. Nema promjene bez dubinske i temeljite promjene.