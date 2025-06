Meri Goldašić oduševila modnom kombinacijom za koncert ove dive: 'Ti si trebala na pozornicu'

Influencerica Meri Goldašić, koju smo upoznali u 'Masterchefu', ovih se dana javljala s koncerta Beyoncé u Francuskoj, a za tu priliku odjenula je upečatljivu kreaciju dizajnera Juraja Zigmana. Radi se o korzetu, jakni s resicama, mini suknji s motivima američke zastave i crvenim kaubojskim čizmama, a sve skupa je zaokružila šeširom. Ovim je izborom i fotografijama koje je obavila oduševila svoje pratitelje. 'Ma ženo ti si trebala na pozornicu', 'A što ti pristaje Amerika', 'Wow mačko', 'Beyonce izašla u publiku', 'Najbolji dekolte te večeri', hvalili su je pratitelji. Inače, Meri je podijelila i djelić atmosfere s koncerta te pokazala kako se provela u Francuskoj.

Influencerica osim modnom kombinacijom oduševljava i svojom transformacijom o kojoj često govori. Meri rado snima videa u kojima pokazuje što jede i kako joj izgleda prehrana sada i kako vježba, a ovoga puta pokazala je kako je tekao njezin put te istaknula da ne voli odgovarati na pitanja o cijelom procesu jer nije stručnjak. Meri je tako podijelila tri fotografije - jednu iz 2023., jednu iz 2024. i jednu nastalu ovih dana.

- 2023. 94 kilograma. Užasno sam se osjećala u svojoj koži. Umorno, zadihano nakon 20 stepenica, u igri s djecom nisam mogla pratiti tempo. Moje iskustvo s debljinom je baš negativno, a s razlogom nisam slala preporuke za ekstremno izgladnjivanje i slično - započela je Meri, a potom pokazala kako je tekao njezin put.

Meri Goldašić kupuje nekretninu na moru: ‘Pronašla sam svoj komadić mira’



- 2024. godine polako se vidi napredak. Po mom mišljenju, neki redoslijedom bi trebali pristupiti problemu: 1. informiranje, stručno, o debljini i pristupu problemu. Drugi je savjetovanje s liječnikom, treće pronalazak dugoročnog rješenja i četvrto trening i prehrana - istaknula je Meri te podijelila svoju fotografiju danas.

Maja Šuput progovorila o politici i birala između Milanovića i Plenkovića! Evo tko joj je draži

- Napokon na cilju. Imam neopisivo više energije, mirna sam i zadovoljna u svojoj koži. Krvna slika je savršena i to se ne može mjeriti ni s jednim drugim parametrom, izgled je ovdje najmanje bitan, to zna svatko tko je osjetio težak teret debljine. Nije bitno biti raketa do ljeta, bitno je biti zdrav, dočekati starost u dobrom zdravlju, moći se slobodno kretati, ne bolovati od svih bolesti koje debljima sa sobom nosi. Ne treba ići u krajnost, ja sam stvarno zadovoljna sa sobom ovako kako sad izgledam - istaknula je Meri tada.