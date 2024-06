Melodije Jadrana Splitu poklonile nevjerojatan kulturni događaj: Pogledajte kako je bilo na drugoj večeri!

Ovo su one večeri koje teško jedna drugu mogu nadmašiti! Organizatori Melodije Jadrana u gradu pod Marjanom napravili su pravu feštu i drugi dan kada je u pitanju glazba i okupljanje najrelevantnijih umjetnika s ovih prostora. Druga večer Melodije Jadrana preselila se u Meštrovićeve Crikve - Kaštilac i u sklopu programa "Melodije Classic" nastupio je hrvatski pijanist i skladatelj Matej Meštrović uz pratnju gudačkog orkestra čuvene milanske La Scale. Zajedno su izveli Meštrovićev autorski aranžman poznatog Vivaldijevog djela "Četiri godišnja doba" pod dirigentskom palicom Mirana Vaupotića.

Hvalevrijedan projekt kako što je ovaj spaja glazbu, kulturu i umjetnost te definitivno na najbolji način oslikava mediteransku ljepotu Splita i cijele Splitsko-dalmatinske županije. Publika u kojoj su bili brojni ljubitelji klasične glazbe, ali i poznate ličnosti iz svijeta kulture, umjetnosti i javnog života, je u tišini uživala u klasičnoj glazbi, u impozantnoj građevini tik do mora. Na početku koncerta zasvirao je i Tomo Mrduljaš, skladatelj i prvi čovjek ove glazbene manifestacije

“Tomo, dođi na pozornicu. Odsviraj mi četiri tona, a ja ću od njih napraviti hit…”, rekao je Matej Meštrović odmah na početku svog dijela koncerta, a Tomislav Mrduljaš mu je uzvratio: “Ovo se doista nismo dogovarali, ali evo, odsvirat ću”, publika je zapljeskala, a nakon toga ponovno su se na pozornicu priključili gudači milanske Scale.

Inače, Matej Meštrović je u intervjuu za Večernji list ususret koncertu istaknuo kako je ovaj događaj od posebne važnosti ne samo za Split, nego i za čitavu hrvatsku kulturu, a otkrio nam je i kako je došao na ideju za ovaj fenomenalan nastup.

- Još prije par mjeseci nazvao me Tomislav Mrduljaš, a s kojim se ranije nikada nisam upoznao. I nakon minutu, dvije razgovora, prešli smo na ti, shvativši obojica koliko smo na istoj valnoj duljini. Naime, njegova ideja da ove godine na Melodije Jadrana uvede drugu večer Melodije Classics te se obrati upravo meni, danas nakon tih nekoliko mjeseci, pokazala se uistinu kao pun pogodak. Svojedobno sam izjavio da mi se ponekad čini lakše nastupiti u Carnegie Hallu nego u nekom Pučkom otvorenom učilištu (nemam ništa protiv POU-a), samo se pokušavam slikovito izraziti. Drugim riječima, iskustvo mi pokazuje da američka uzrečica "Think Big" ima itekako smisla. Upravo je to način na koji čitav život razmišljam. Pokušavam, naime, stalno sam sebi u svakom svom projektu nametati sve veće izazove i stalno mislim upravo na način "Think Big". Na isti taj način Tomislav Mrduljaš mi je rekao: Matej, želimo na Melodijama Classics upravo tebe, jer želimo nešto veliko, nešto jako, nešto atraktivno i virtuozno, a svi znamo da nam upravo ti to možeš ponuditi. I (smijeh) izvukao sam asa iz rukava i predložio Tomislavu - gudače milanske Scale! - istaknuo je Matej Meštrović.

Podsjetimo, na prvoj, jučerašnjoj večeri Melodija Jadrana smo uživali i mi iz prvih redova te susreli velik broj poznatih imena koji su došli uživati u koncertu splitskog slavuja Gibonnija. Jelena Rozga, Ivan Huljić, Anamarija Asanović u pratnji majke, ministrica Nina Obuljen Koržinek, Andro Krstulović Opara, Petar Šegedin, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i mnogi drugi. - Osjećam se predivno večeras, došla sam se zabaviti s društvom i uživati. Danas sam imala i tonsku probu za nedjelju kada nastupam s pjesmom 'Lavica'. Gibonnija i mene veže prijateljstvo već godinama, a sve njegove pjesme obožavam, ne mogu izdvojiti najdražu - kazala nam je Jelena Rozga ususret jučerašnjem koncertu Gibonnija te otkrila kako s nestrpljenjem iščekuje i onu posljednju - sutrašnju u kojoj će i ona nastupiti.

