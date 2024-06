Nina Badrić uputila upozorenje obožavateljima: Molim vas ne posuđujte novac i pazite s kim komunicirate

Pjevačica Nina Badrić često je na meti kradljivaca identiteta na društvenim mrežama i svoje pratitelje redovito upozorava da ne nasjedaju na poruke koje im dolaze s tih profila. Sada je upozorila na novi lažni profil i objavila je poruku koja joj je stigla s tog profila. U poruci osoba koja je ukrala njezin identitet piše kako joj je Badrić najdraža slavna osoba i piše kako joj je žao što mora iskoristiti identitet pjevačice u molbama za pomoć.

- Znam da je loše, ali molim vas ako mi možete dopustiti da dobijem 20 tisuća dolara pomoću vašeg identiteta - piše u poruci koju je Nina objavila na svom Instagram storyju i upozorila pratitelje: Molim vas ne posuđujte novac i pazite s kim komunicirate. Molim vas da blokirate i ovaj profil. Slična situacija dogodila joj se i nedavno kada se na Instagramu pojavio još jedan u nizu lažnih profila s njezinim imenom i prezimenom te s nekoliko objavljenih fotografija. Tada je Nina objavila i poruke s tog lažnog profila.

- Zdravo, divni obožavatelju, hvala na beskrajnoj brizi i podršci. Puse od mene - pisalo je u poruci, a Nina je upozorila da iza tog profila ne stoji ona, već je riječ o lažnom profilu. - Ne nasjedajte na lažne profile. Ovo je fake i prijavite svaki takav profil. Hvala - napisala je na Instagram storyju. U nedavnom intervju za Story pričala o opasnostima koje donose društvene mreže.

- Društvene mreže su danas osobni portali na kojima možemo komunicirati s ljudima, pružiti podršku ili jednostavno izreći svoj stav. I to je dobra strana svega. No plaši me veliki nedostatak empatije pojedinaca koji čak i tada likuju nad tuđim nesrećama ili su maliciozni. I opet se vraćamo na zakon koji je neodređen po pitanju komentara neprimjerenog sadržaja. Prisjetimo se samo, nažalost, stravičnog događaja u Gradačcu gdje je monstrum u prijenosu uživo na društvenim mrežama ubio suprugu i dvoje djece. Komentari ljudi na njegovu profilu bili su zastrašujući, slični nogometnom navijanju, što je u meni izazvalo golemu jezu, tugu i nemoć. To me iznimno plaši i rastužuje. Kao društvo moramo dosegnuti stanje svijesti da osobama koje trebaju našu pomoć ona u svakom trenutku bude i omogućena. Psihološka, medicinska i policijska zaštita, ali prije svega ona ljudska - ispričala je Nina za Story.

