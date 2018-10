Matija Vuica: Predsjednica je sudjelovala u mojoj najljepšoj reviji ikad!

Nakon što smo ovog vikenda objavili fotografiju staru 13 godina s modne revije u vlaku Zagreb-Knin, na kojoj je kreacije Matije Vuice nosila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ovog se događaja na Facebooku prisjetila i sama kreatorica Matija Vuica.

- Usuđujem se reći da je to bio jedan od najljepših i najdirljivijih humanitarnih projekata uopće, a posvetila sam ga svom bratu Luki koji je bio dijete s posebnim potrebama. Cijela priča događala se u vlaku koji je samo za nas sudionike i goste vozio na relaciji Zagreb - Knin s posljednjom destinacijom Vrlika zbog koje smo svi prešli u autobuse koji su nas čekali u Kninu. Iako je bilo usred zime, cijela kompozicija je bila prepuna dobrih ljudi koji su se srca punog ljubavi uputili za Vrliku.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Dvadeset haljina koje sam donirala unaprijed su prodane, a u vlaku se odvijala čarobna revija koju su nosile meni drage osobe iz javnog života na čemu im danas, nakon 13 godina, ponovo zahvaljujem. Nitko od nas to nije zaboravio jer tako dirljiv doček u Vrlici u Centru za rehabilitaciju fra Ante Sekelez, teško je zaboraviti kao i sve one dočeke na usputnim postajama gdje se vlak zaustavljao. Danas mogu samo reci da je to bila i ostaje moja najljepša revija ikad, to je bila "Matijina čarolija" ("Idi za srcem").

Pogledajte video: Juncker uštipnuo Plenkovića