Matea iz 'Života na vagi' potpuno se promijenila, a sada ima još jednu novost u životu

Simpatična Matea Ilinčić (26) bila je kandidatkinja pete sezone RTL-ovog showa "Život na vagi", a nakon što je svojevoljno napustila show, nastavila je s radom na sebi. Matea je nedavno otvorila i TikTok profil koji je počela promovirati na svom Instagramu te je tamo već objavila nekoliko videa. Objavila je video u kojem se vrte njene slike i na kojima se vidi koliko se promijenila nakon showa, pokazala je kako se druži s prijateljicom. Posljednji video koji je objavila pun je motivacijskih poruka. Matea je, inače, ranije na Instagramu objavila emotivan status u kojem se zahvalila svima koje je upoznala u showu.

"Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju. Emisija 'Život na vagi' naučila me je da kako biti borben, kako devet puta pasti, ali deseti ustati. Moj trener Edin Mehmedović naučio me je da nema predaje i odustajanja jer samo najjači opstaju. Uz njega je bila i trenerica Maja Ćustić sa korisnim savjetima i spremna uvijek pomoći. Edo je vjerovao u mene, bio uz mene, davao mi najbolje moguće savjete. Uz njega sam osjetila roditeljsku ljubav koja mi je toliko nedostajala. Hvala voditeljicama Marijani Batinić i Sanji Žuljević na svakom lijepom komentaru, pohvali, podršci i savjetu. Drago mi je što je cijela Hrvatska čula moju priču jer smatram da sam primjer kako se sve može. Prerano sam spoznala težinu života, ali izborila sam se i još uvijek se borim. Idem dalje još jača, borbenije, bez predaje. Teško je i bit će, ali sve je to sastavni dio života. Umjetnička strana mene rekla bi da je život put posut ružinim trnjem. Tvoja odluka je hoćeš li se ubosti i pasti te odustati ili ćeš se dignuti poput feniksa iz pepela i shvatiti da je samo nebo granica. Presretna sam sto sam upoznala ljude kao sto su voditeljice, treneri, kandidati, psiholog i nutricionistica koju sam obožavala i uvijek hvalila njezine outfite i cijeli produkcijsku ekipu. Pojedine osobe od vas uljepšale su mi život. Ipak u ponekom djeliću ovozemaljskog svijeta postoje dobri ljudi, ljudi kao sto su oni. Neke od njih da nema trebalo bi izmisliti. Najljepše hvala na pozdravu i pusama upućenim meni na finalnoj večeri" napisala je.

Da se bivša kandidatkinja puno promijenila nakon što je izašla iz showa potpuno je očito, kilogrami su se istopili, a na lice joj se vratio osmijeh što se može vidjeti na većini njenih novijih slika na društvenim mrežama. Sada je slikala svoj odraz u ogledalu, te se može vidjeti da se Matea itekako drži pravila koje je naučila u showu. Kilogrami se nisu vratili ni dvije godine nakon showa, a bivša kandidatkinja je zadovoljna svojim izgledom.

Podsjetimo, Matea je bila prva kandidatkinja koja je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva, ali je i neizmjerno hrabro i otvoreno progovorila o psihičkoj strani cijele priče, važnosti brige za mentalno zdravlje te je, unatoč društvenim stigmama, progovorila o svemu pred milijunskom publikom.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom. Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je tada Matea na društvenim mrežama.

