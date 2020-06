Massimo: 'U mojoj profesiji ima puno idiota koji sam gledaju gdje će se pojaviti u novinama'

Massimo Savić danas je gostovao u programu Radio Dalmacije kako bi promovirao svoju novu pjesmu "Mali krug velikih ljudi", a usput je progovorio o ljudima koji ga okružuju.

- Kada sam u društvu, mješavina sam introverta i ekstroverta. Stidljiv sam, a u isto vrijeme imam želju reći nešto smiješno. Družim se s ljudima s kojima radim, ali to je vrlo mali krug. Nažalost sve manji, jer u mojoj profesiji imate strašno puno idiota, ali baš totalnih idiota, samoljubivih idiota koji samo gledaju gdje će se pojaviti u novinama. Nije im važno što nemaju 100 eura u novčaniku, ali baš ga briga – on je slavan, on je popularan. Jedna totalno iskrivljena situacija. Da kažem slikovito: kada netko radi selfie pa pući usne, pa tako oni puće usne u glazbi. To mi je apsolutno degutantno - kazao je glazbenik koji je najviše uživao radeći s Arsenom Dedićem, s kojim je uživao smijati se i tračati.

Istaknuo je da se nikada nije dogodilo da se netko potuče na njegovom koncertu, čak niti da se glasno posvađa. „Toga nema, zato što ja asociram na nešto sasvim drugačije. Događa ti se ono na što asociraš, a ja, nadam se, asociram na dobro.“ Na pitanje u kojem je trenutku sve krenulo nizbrdo, odgovorio je:

- Mislim da je sve otišlo kvragu onoga trenutka kad smo zaboravili koliko nepismenih ljudi ima u Hrvatskoj. Ima jako puno nepismenih ljudi koji ne znaju čitati ni pisati. Trebali bismo od toga krenuti. Zaboravili smo da imamo taj problem, koji je sve veći i veći. Ljudi misle ako imaju telefon da imaju informaciju gledajući slike.