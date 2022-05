Martina Mršić: 'Mentalno zdravlje je jednako fizičkom, poslodavci još ne uviđaju da to utječe na produktivnost'

"Business talks by MM" naziv je podcasta koji se odnedavno može gledati na web stranicama Poslovnog dnevnika, a na kojem novinarka i urednica Martina Mršić dovodi aktualne goste iz svijeta biznisa. Iza nje su godine iskustva u medijima i PR-u, a tijekom prošle godine je na Poslovnom vodila i podcast "Mali savjeti za veliki biznis".

Na Poslovnom TV nedavno ste počeli novi podcast "Business talks by MM". O čemu govorite u podcastu i tko su vam gosti?

"Business talks by MM" je podcast Poslovnog dnevnika, stoga riječ je o poslovnim temama, a gosti su najveća imena business scene. Cilj je kroz intervjue pružiti aktualne, relevantne, objektivne i konkretne informacije - poslovnu inteligenciju za hrvatske i regionalne menadžere. Sa svakim gostom razgovaram o njegovom načinu rada, o novostima u industriji, o novim poslovnim trendovima. Prve povratne informacije jest da je emisija konkretna. To mi se sviđa, jer to je ideja, da nema onog dojma "puno priče, a ništa nisu rekli". Volim da je stil opušteniji i neformalniji od klasičnog formata na koji su ljudi navikli kad je riječ o poslovnim temama. Prvi put imam ulogu voditeljice, tzv. anchora, iza mene je redakcija novinara, a moja je uloga da u svom stilu vodim emisiju uz pomoć timski pripremljenog sadržaja. Kako sam i ja po struci magistra televizijskog novinarstva, prirodno mi je pratiti i osvježiti format vlastitim pitanjima i slobodom izražavanja. Tako dobivamo taj željeni efekt vrlo ozbiljnih i vrućih poslovnih tema, o kojima razgovaramo više kao "na kavi" - neposredno i bez rukavica.

Prije ovog podcasta radili ste i "Male savjete za veliki biznis", kako ste došli na ideju za tim podcastom i koje ste sve savjete davali poduzetnicima?

Taj podcast emitirao se kroz cijelu 2021. godinu i ponosna sam na tih 50 epizoda čija sam autorica! Pisala sam sama sve epizode iz svog iskustva rada s klijentima, iz svojih učenja, a zajedno s glavnim urednikom zamislili smo ih kao riznicu znanja, evergreen teme s trajnom vrijednošću na poslovni.hr webu. Podcast je namijenjen malim poduzetnicima i obrađuje teme kako tržišno komunicirati, posložiti marketing, tu su savjeti za PR, za javni nastup, no i za svakodnevnu efektivnost, kako lakše donositi odluke, bolje raditi pod stresom. Dijelila sam jasne i brze savjete i alate, vođena time što najčešće "žulja" male poduzetnike kako bi im emisijom riješili probleme. Opet je ideja bila da bude konkretno i da treba davati vrijednost. Specifičnost formata je što je trajao samo 3 minute. Bilo je zabavno dati znanje u tako malo vremena i podcast je imao dobar odjek jer se ljudima svidio i taj kratki format.

Koliko vam se često javljaju poduzetnici i koji su najveći problemi s kojima se susreću?

Poduzetnici mi se često javljaju i to je dio mog posla kad ne snimam video sadržaj. Otvorila sam firmu "Imam riječ" za marketing i poslovne treninge i javljaju se s problemom - pokrenuo/la sam proizvod, uslugu i ne znam kako da krenem "prema van". Onda posložimo sve po principu "ključ u ruke" - s kime žele raditi i koga žele privući, po čemu se razlikuju od drugih, napravimo strategiju, koje kanale će koristiti, u kojim medijima će se predstaviti, s kojim tvrtkama ili institucijama trebaju raditi da bi ojačali biznis, ispričamo njihovu priču na zanimljiv i upečatljiv način s ciljem da stvori prodaju i privuče klijente. Napravimo im dobar web i dobar sadržaj za društvene mreže. Vrlo često ljude treba i pogurati u području samopouzdanja, promjene uvjerenja jer često ni sami nisu sigurni što točno žele, imaju strahove ili sram od javnog istupanja, misle npr da će ispasti hvalisavci ili imaju strah u određivanju cijena svog rada.

Bili ste novinar, producent, PR-ovac, kako ste na kraju postali poslovni trener? Što je u biti vaš posao?

Postala sam poslovni trener jer sam nakon novinarstva, produkcije i PR-a duže radila kao direktorica marketinga i u korporativnom svijetu uvidjela svoj prostor za napredak kao menadžera te koliko je važno znati upravljati timom, imati liderske vještine i koliko je važna "klima" na mjestu gdje radimo. Moj posao je sve što ste naveli, samo što sam u poduzetništvu sve to ujedinila u jedno. Sada sam sama svoj šef i sama stvaram sadržaj u suradnji s medijskom kućom. Misija mi je da dijelim znanje, tako da osim kroz emisije, radim to i kroz svoje radionice i treninge s tvrtkama i pojedinačno s poduzetnicima i menadžerima - pomažući im da se izraze, sami sa sobom i prema van na jasan i prepoznatljiv način koji donosi rezultate. Vodim, primjerice, radionice "Priče koje dopiru" za privatnike i državni sektor - kako da bolje komuniciraju "prema van" i budu zanimljivi, kako da ne budu sterilni i dosadni. Mnogo je negative, no nije sve senzacionalizam i žutilo, treba samo znati ispričati priču. Posebno je ovaj moment prisutan kad je društvena odgovornost u pitanju. Ljudi kažu imamo lijepu pozitivnu priču, a nikoga ne zanima. Pa naravno kad je ispričana na način da direktor firme stoji u odijelu ispred svoje firme s naslovom da je milijun kuna donirano u Glini. Kome? Tko su ti ljudi? Gdje je novac? Kako se njihov život promijenio? Treba pričati ono što ljude zanima, a to su drugi ljudi, a ne politički bilteni ili poslovna izvješća. Društvenu odgovornost je pogurao kovid, sad je došla Ukrajina, no DOP je stalna tema koja će uskoro postati norma u Europskoj uniji i vrijeme je da se tvrtke pripreme. Često mi se javljaju i menadžeri za trening u vođenju tima, poslagivanju prioriteta, boljoj efektivnosti, kontroli emocija na poslu i privatno. Situacija oko nas se mijenja, ljudi su shvatili da nisu samo poslovnjaci u odijelima, da je važna ravnoteža između posla i privatnog života. Česti su i upiti da se napravi radionica za poboljšanje interne klime i komunikacije za cijeli tim u firmi. Uvijek se prilagodim i napravim radionicu samo za njih, jer svaka tvrtka ima drugačije izazove, nema špranci.

Mislite li da poslodavci danas dovoljno ulažu u mentalno zdravlje svojih djelatnika? Može li se to promijeniti?

Apsolutno ne. Mentalno zdravlje se još uvijek gleda kao neka dosadna tema jednom godišnje kad se izbacuju statistike i još uvijek nosi veliku stigmu. Mentalno zdravlje je jednako fizičkom, kako trebate šetati svaki dan za zdravlje, tako treba čistiti duh i um. Poslodavci generalno još ne uviđaju da to utječe na produktivnost i kreativnost zaposlenika. Čak kultura zna biti i toksična te su ljudi pod većim stresom zbog takve atmosfere. Jedna riječ vodi k promjeni - edukacija.

U jednoj od najboljih ovogodišnjih serija "Severance" zaposlenici jedne misteriozne kompanije u glavi imaju uključen čip kojim, kada izađu iz tvrtke, zaboravljaju sve što se događa unutra. Može li se u današnje vrijeme posao i bez čipa ostavljati u tvrtki?

Sjećam se vremena kad mi je to bilo teško. Radila sam 10 sati u jednoj privatnoj tvrtki i kad sam došla kući mobitel je i dalje skakao od silnih mailova. No, može se. Jednostavno se treba uloviti u tome i napraviti granicu. Ne odgovaram na mailove nakon 19 sati, cijenim svoje vrijeme i prostor i tako se ponašam prema drugima. Pomaže imati hobi ili sportsku aktivnost, neku opuštajuću seriju, a svakako je dobro uvesti i tehniku disanja jer, kad duboko dišemo i koncentriramo se na disanje, to nas "isključuje" i smanjuje "overthinkanje". To su naši čipovi: promjena navika.

Što biste danas savjetovali mladom poduzetniku koji tek otvara svoju tvrtku. Na što treba pripaziti?

Što točno nudi i kome s kojim benefitom treba znati reći usred noći u par rečenica. Potom po čemu se razlikuje od svoje konkurencije. To su dva sveta grala. Općenito krilatica: Učenje, razvoj, akcija. Ništa neće pasti s neba. Istovremeno je važno i strpljenje i prepuštanje jer je poduzetništvo krivulja koja ide gore - dolje i strah je prirodan. No istovremeno je uzbudljivo, dinamično, rastete i rezultati mogu biti veći i ljepši nego što ste ikad zamišljali!

Koji su vam daljnji planovi? Imate li ideje za nove emisije?

Snimati emisije! Držati radionice i treninge. Istovremeno razvijam dva vlastita društveno odgovorna projekta i planiram jedan veći volonterski put. Ideje za nove misije? Naravno! No to ćemo u drugom intervjuu.

