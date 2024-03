Markos: 'Mjesec dana u Australiji je malo da se dožive sve ljepote ove zemlje'

Međunarodno priznati tenor Stijepo Gleđ Markos počeo je ovu godinu velikom turnejom po Australiji, gdje je proveo gotovo mjesec dana i priredio nezaboravne koncerte u Perthu, Melbourneu i Sydneyu.

Bogatim glazbenim sadržajem svojih autorskih pjesama i srčanim izvedbama poznatih domoljubnih pjesama Stijepo je na svojim nastupima osvojio hrvatske iseljenike, ali i australsku publiku. Na videosnimkama koje je objavljivao na svojim društvenim mrežama moglo se osjetiti zajedništvo i emocije.

– Put do Australije prilično je dug i traje s presjedanjima gotovo 24 sata. Zvuči jako puno, ali vrijedi izdržati ovaj napor putovanja jer je Australija zaista predivna zemlja s jedinstvenim krajolikom, kulturom i srdačnim ljudima. Let od Dubrovnika preko Zagreba do Dohe vremenski je prilično ugodno podnijeti jer traje samo 6 sati. Let iz Dohe do Pertha, u zapadnoj Australiji, koji traje 11 sati iznad Indijskog oceana, nešto je zahtjevnije izdržati, a posebno povratak iz Sydneya prema Dohi, kada let traje 15 sati – kazao je Markos i opisao nam gradove u kojima je bio.

– U svakom gradu doživio sam nezaboravne trenutke i svaki je na mene ostavio poseban dojam. Mogao bih stoga samo istaknuti specifičnosti koje sam doživio u svakom gradu u odnosu na prirodne i kulturne ljepote. Primjerice, Perth me privukao prelijepim pješčanim plažama i blizinom pustinje Pinnacles, koju svakako preporučujem posjetiti. U odnosu na Melbourne i Sydney, to je manji grad s privlačnom klimom, poznat kao jedan od najsunčanijih gradova na svijetu. Melbourne sam doživio kao velik i prostran grad s impozantnim neboderima, među kojima je Eureka Tower, s kojeg se pruža jedinstven pogled. Grad je usmjeren na sport i bogat je sportskom infrastrukturom. Za vrijeme mojeg boravka održavao se Australian Open, pa sam imao priliku doživjeti i to predivno iskustvo koje svakako preporučujem svima koji su u prilici. Sydney je s impresivan po svojoj veličini i bogatom krajoliku s predivnim plažama. Doživio sam ga kao grad kulture, glazbe i umjetnosti, s dojmljivim znamenitostima poput Opere u Sydneyu i katedrale sv. Marije, koje svakako treba vidjeti. Ondje sam boravio upravo kada se obilježavao Dan Australije pa je bilo posebno dojmljivo doživjeti ovaj grad uz bogati programski sadržaj na otvorenom – kazao je tenor kojeg su se posebno dojmili susreti s hrvatskom publikom.

– Ono što me kao glazbenika posebno dirnulo jest to što publika poznaje moje autorske pjesme s albuma "Moja hridino" i pjevaju ih sa mnom, od dječice do starijih generacija. Zahvaljujući društvenim mrežama pjesme se brzo šire, ali zaista me iznenadilo koliko su se brzo proširile i do daleke Australije. Uz autorske pjesme za naše Hrvate u iseljeništvu, izveo sam i neke od najljepših domoljubnih pjesama koje su zagrijale srca i probudile sjećanja. Prošlu godinu održao sam stotinjak koncerata, od kojih je veliki broj bio u inozemstvu, kako za našu tako i za stranu publiku, a sada mogu potvrditi da što dalje putujem, to je veće srce i ljubav prema domovini koja se prenosi i na mlađe generacije. Australska publika također je pratila moje koncerte i pokazala želju da nakon nastupa u Perthu, Melbourneu i u Sydneyu održim dodatan nastup za australsku publiku, pa sam izveo strani repertoar na engleskom jeziku za međunarodnu publiku, a potom i u Asirskoj Crkvi na aramejskom jeziku. Ponio sam natrag toliko predivnih događaja i susreta, dragih ljudi radosnog srca, prepun dojmova, da mi je i taj zaista jako dug let bilo lakše izdržati – kazao je Stijepo koji je imao sreću da je u Australiju doputovao kada je ondje bilo ljeto. To ga se, kaže, posebno dojmilo.

– Nakon zimskog blagdanskog ugođaja krenuo sam iz Dubrovnika u Australiju i sletio u predivan Perth, koji me na trenutak podsjetio na malu Kaliforniju, uz opojan miris hibiskusa i cvrkut egzotičnih ptica. Bio je to poseban početak putovanja Australijom uz gostoprimstvo predsjednika udruge sv. Vicenca iz Pertha, gospodina Matka Šeparovića koji me pozvao i organizirao nekolicinu nastupa u hrvatskim zajednicama u Australiji. Voditelj hrvatskog katoličkog centra Perth, vlč. Nikola Čabraja bio je sjajan domaćin koji se pobrinuo da se godišnjica priznanja Republike Hrvatske od Vatikana u katedrali sv. Marije u Perthu obilježi na dostojanstven način. Tako sam održao svečani koncert autorskih duhovnih i domoljubnih pjesama koje su posebno ganule naše hrvatske iseljenike, a idućeg dana u katedrali, uz crkveni zbor na sv. misi koju je predvodio pater Ike Mandurić, izveo sam pjesmu "Rajska djevo, kraljice Hrvata", čija je snimka vrlo brzo odjeknula društvenim mrežama među Hrvatima u dijaspori. Ostalo je vremena i za druženje s dragim ljudima, kupanje na prekrasnim nepreglednim pješčanim plažama, poput poznate plaže ​Cottesloe i za posjet pustinji Pinnacles. Nakon sunčanog Pertha uslijedio je put prema Melbourneu, poznatom po svojoj nepredvidivoj klimi, gdje se u jednom danu mogu izmijeniti četiri godišnja doba, u čemu me podsjetio na London. Održao sam u Melbourneu dva koncerta i to u HKC-u Duha Svetoga "Springvale", pod vodstvom vlč. Vedrana Lešića, a potom u HKC-u Sv. Leopolda Bogdana Mandića "Sunshine", gdje me ugostio vlč. Josip Grubišić, u jednoj od najvećih župnih zajednica u Australiji. Ovdje sam također doživio srdačnu dobrodošlicu i vrlo emotivne reakcije publike koja je podijelila sa mnom svoje životne priče i obiteljsku povijest. Nakon zajedničkog druženja i pjesme, posjetio sam i jedan od najviših nebodera na južnoj hemisferi Eureka Tower, s kojeg se vidi cijeli Melbourne i rijeka Yara, a posebno ću pamtiti to da su me dragi prijatelji poveli na osminu finala Australian Opena koji je upravo bio u tijeku.

Uslijedio je i polazak za Sydney te nezaboravna vožnja od zračne luke gdje smo prošli kroz najduži gradski tunel na svijetu NorthConnex, koji s WestConnexom ima 36 km dugu infrastrukturu cestovnih tunela ispod grada. U Sydneyu sam održao tri nastupa, i to prvo u Crkvi sv. Nikole Tavelića, gdje me ugostio ljubazni voditelj Hrvatskog katoličkog centra, fra Klaudio Milohanović. Odaziv publike bio je kao i u drugim centrima jako velik i večer je bila dirljiva, prepuna suza radosnica i zajedništva. Na drugom nastupu koji sam priredio za australsku župu Presvetog Srca Isusova, na poziv patera Ireneusza Czecha, repertoar sam prilagodio međunarodnoj publici. Ono što me posebno dotaknulo jest što sam i na ovom koncertu doživio slične reakcije publike koja me potaknula da još češće nastupam sa stranim repertoarom i donosim svoju autorsku glazbu međunarodnoj publici – ispripovijedao je Markos i dao savjet svima koji namjeravaju ići u Australiju.

– Australija svakako ima još prelijepih gradova, uz ove koje sam ovoga puta imao priliku posjetiti, no važno je napomenuti i uvijek iznova naglasiti svima koji putuju da se pokušaju što bolje prilagoditi vremenskoj razlici i klimatskoj promjeni. Ako se odmah ne uhvati novi ritam spavanja i budnosti, može se poremetiti cijeli put i sam doživljaj Australije. Prema vlastitom iskustvu preporučujem da se prvi dan po dolasku u Australiju pokuša ostati budan do kraja dana i da se boravi što više na svjetlu kako biste se privikli na nove uvjete. Također, idealno bi bilo provesti više od mjesec dana u Australiji jer se u samo mjesec dana ne mogu doživjeti prirodna bogatstva ove zemlje – istaknuo je tenor i otkrio nam što ga se posebno dojmilo, ali i iznenadilo.

– Iznenadile su me kilometarske pješčane plaže i dobra sigurnost za kupače tako da sam se i sam ohrabrio uživati u ovim prirodnim ljepotama. I pitomi klokani koji nesmetano skakuću između prolaznika. Ono što me posebno oduševilo kod Australije jest kulturna raznolikost, sklad i uređenost u svim sferama društva. Australci vole svoju zemlju i izrazito su srdačni i gostoljubivi. Doživio sam veliku dobrodošlicu i osjetio duboku povezanost s našim ljudima koji su tamo doselili, ali i s mlađim generacijama, njihovim potomcima koji nastavljaju njegovati ljubav prema domovini – zaključio je Stijepo Gleđ Markos.

