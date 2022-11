Neda Ukraden (72) mamila udahe na crvenom tepihu, elegantna haljina naglasila je njezinu vitku figuru i dekolte

Pjevačica Neda Ukraden (72) prošetala je crvenim tepihom u Beogradu i još jednom oduševila izgledom.

Neda je pažnju privukla elegantnom modnom kombinacijom. Za ovu prigodu odabrala je dugu, crvenu haljinu sa šljokicama s dubokim dekolteom koja je naglasila njezinu vitku figuru koju je dodatno naglasio nabor na području struka. Modnu kombinaciju upotpunila je srebrenom torbicom i elegantnom frizurom i make upom, a sve je zaokružila crvenim ružem.

Podsjetimo, pjevačica je ljetos proslavila 72. rođendan, a tada je s obožavateljima na Instagramu podijelila dio atmosfere s obiteljskog slavlja njezinog rođendana, a potom se pohvalila fotografijom u kupaćem kostimu.

- Da mi je netko rekao “život je lijep” i kad napuniš sedam banki, da ću pjevati, putovati, uživati u svojoj porodici, poslu, životu - rekla bih: “šališ se”. Ali, istina je! Zato, uživajte koliko možete i dok možete. Pustite predrasude! Unuka mi kaže: "stani da te slikam". I evo, slika! - napisala je pjevačica u opisu uz fotografiju. Kako održava svoju formu Neda je otkrila u intervju za Dnevnik.hr.

- Održavati dobru formu i nešto što vam je nasljeđem kao poklon ostalo, može se samo disciplinom - ishranom i vježbanjem. -Posebno kada ste u zrelim godinama. Naravno, nije uvijek lako jer ne živimo životom koji je uredan i u kojem se sve može isplanirati. Ali dovoljna je i svijest o tome kao i emotivna sreća i ispunjenost - rekla je tada Neda. Često se uz njezino ime dodaje i titula ''najseksi bake Balkana'' i ona kaže kako je to uvijek nasmije i nimalo joj ne smeta.

Inače, pjevačica je nedavno publici predstavila svoju autobiografiju "Zora je svanula", u kojoj je otkrila neke nepoznate detalje iz svog života te je u jednom dijelu knjige opisala i kako joj je udvarao Saša Popović, glazbenik, suvlasnik i direktor Grand Produkcije, srpske diskografske kuće.

Neda je u knjizi opisala kako je jednom rano ujutro Saša došao pred njezin stan s cvijećem, ali ona ga je odbila. Popović je, tako piše Ukraden, htio da se pjevačica izjasni je li zaljubljena u njega ili nije. Na to mu je ona odgovorila kako nije trebao trošiti novac na gorivo i cvijeće da bi došao do njezinog stana u Sarajevu jer joj je to pitanje mogao postaviti i telefonski. Nakon što su ove ulomke iz knjige prenijeli neki mediji u Srbiji Popović je odlučio demantirati te navode.

