Drama u kraljevskoj obitelji! Albertova ljubavnica obrušila se na princezu Charlene: 'Bila bih bolja supruga, narod me voli'

Skandali i svađe s kraljevskog dvora nisu rijetkost. Iako mnogi smatraju kako britanska kraljevska obitelj nema konkurenciju, situacija na dvoru u Monaku već je godinama u centru pažnje, ponajviše zbog princa Alberta čije afere pune medijske stupce kao i odnos s njegovom suprugom Charlene od Monaka koja je zbog svega zaradila nadimak ''najtužnija princeza na svijetu''.

Poznato je kako je je prince Albert nekoliko puta prevario suprugu zbog čega je skoro otkazano i kraljevsko vjenčanje, a njezine uplakane fotografije u vjenčanici obišle su svijet. Inače, princeza se u posljednjih godinu dana borila sa zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji, a nakon povratka palača je potvrdila da se zarazila koronavirusom. U Monako se vratila u studenom prošle godine a ubrzo ga je i napustila jer je završila u ustanovi u Švicarskoj zbog iscrpljenosti. Palača je njezino povlačenje iz javnosti objasnila zdravstvenim problemima.

Narušene odnosne nedavno je dodatno zakomplicirala izjava najpoznatije Albertove ljubavnice Nicole Coste s kojom ima sina. Princ je navodno toliko bio zaljubljen u nju da je htio otkazati vjenčanje s Charlene, no u tom naumu spriječio fa je otac koji mu je zaprijetio da će ostati bez novaca i titule. Također, pobrinuo se i da njegov sin Alexandre nikada ne dođe na tron, pravilom da izvanbračna djeca ne mogu biti nasljednici prijestolja. Nicole inače nema dlake na jeziku pa je već nekoliko puta komentirala kraljevsku obitelj, tako i nedavno kada je rekla ''da je ona omiljenija narodu od Charlene te kako bi Albertu bila bolja supruga, a dodala je i kako ''Charlene glumi mučenicu''. Smatra da javnost nije naklonjena princezi zbog njezinog pomalo hladnog stava, pogotovo na javnim događajima.

-Ne volim da me uspoređuju s njom, no moramo se podržavati. Mislim da je diplomacija jedino rješenje, no njezini susreti s mojim sinom su me stvarno šokirali. Kada nije bilo Alberta, njegovu sobu premjestila je u krilo za sobarice. Kao majka to ne mogu opravdati- rekla je Nicole, a kada je princeza završila na liječenju, također nije imala lijepe riječi za nju.

-U Monaku su me na jednom događaju dočekali kao kraljicu. Poštuju me i vole, nju ne mogu smisliti.

Nicole i Albert u vezi su bili šest godina, a upoznali su se na letu od Pariza do Nice 1997. godine kada ju je princ upitao za telefonski broj. Posljednji intervju koji je dala navodno je jako razbjesnio Charlene kojoj je dosta što ju suprug ponižava, a to sada rade i njegove ljubavnice.

Francuski mediji nedavno su pisali kako je princ Albert pristao plaćati 12 milijuna eura godišnje princezi kako bi se ponašala u skladu s kraljevskim dužnostima,

Princeza se profesionalno bavila plivanjem te je nastupila i na Olimpijskim igrama. Princa Alberta je upoznala 2000. godine, a vezu su obznanili 2006. godine.

