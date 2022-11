Posljednji ispraćaj redatelja Lukasa Nole: Vinko Brešan emotivnim se riječima oprostio od kolege

Zagrebački redatelj Lukas Nola zauvijek nas je napustio 29. listopada u svojoj 59. godini života, nakon duge i teške borbe s karcinomom. Obitelj, prijatelji, kolege, studenti i još poneki okupili su se u četvrtak 3. studenog u kinu Tuškanac kako bi mu odali počast emotivnom komemoracijom, a svi oni danas od 14 sati stigli su na Mirogoj, u veliku dvoranu Krematorija kako bi se posljednji put s njim pozdravili.

Na sprovod su stigli Jelena Veljača i suprug Vito Turšić, Danilo Šerbedžija, Goran Grgić, Ecija Ojdanić, Joško Lokas, Helena Minić, Vinko Brešan, Urša Raukar, Ana Begić-Tahiri, Božo Jelčić, Bojana Gregorić Vejzović, Leon Lučev, Igor Mešin, Zlatan Zuhrić Zuhra, Filip Juričić, Filip Šovagović, Asim Ugljen, Joško Lokas, Rajko Grlić, Amar Bukvić, Jelena Perčin i mnogi drugi. Sprovod je počeo njegovom omiljenom pjesmom "I Feel Good" Jamesa Browna, koja je svirala i na jučerašnjoj komemoraciji.

Redatelj i kolega Vinko Brešan održao je govor.

"Lukasu je najvažnije na svijetu da film bude bolji, vlastiti ili tuđi, bilo mu je svejedno. Bio je talentiran, inspirativan, genijalac. Sa mnom je ulazio u nevolje, ali nikada nije ostavio prijatelje", rekao je, između ostalog, nakon čega je puštena pjesma Unforgettable Nata Colea.

Potom je svećenik održavao propovijed, a nakon toga je zasvirala pjesma "Blijedi mjesec". Svećenik je obavijestio okupljene da će se večeras održati misa zadušnica za redatelja, u 18 sati u crkvi sv. Petra.

Podsjetimo, svoje su emotivne riječi na komemoraciji Noli uputili glumica Jelena Miholjević, dekan Akademije dramskih umjetnosti Davor Švaić, glumac Živko Anočić, redatelj Danilo Šerbedžija, jedna od studentica njegove prve generacije iz 2007. godine Sonja Tarokić, producentica Ankica Jurić-Tilić i glumac Milan Pleština, filmski kritičar Hrvoje Turković i glumac Enes Vejzović.

Nola je dugi niz godina bolovao od karcinoma grla, no nikada nije posustajao u svojoj borbi protiv opake bolesti. Bolest mu je dijagnosticirana 2014. godine, no uspješno je operiran i nakon tri godine pauze se vratio s novim projektima. Nakon operacije uspio se riješiti i svojih poroka poput cigareta i alkohola, no bolest ga, na žalost, nije puštala.

Lukas Nola rođen je 31. ožujka 1964. godine u Zagrebu, a studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 2003. filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio zaposlen kao izvanredni profesor.

VIDEO>>Dirljiva poruka koju je netko ostavio na grobu Mislava Bage