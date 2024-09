Marko i Andrea iz 'Braka na prvu' objavili prve fotke sa sinčićem: 'Još se navikavamo na nesane noći'

RTL-ova lica, Andrea Kukolj i Marko Bogdan koji su sudjelovali u showu "Brak na prvu" prošlog su tjedna postali roditelji sina Liama, a sada je Marko podijelio nekoliko obiteljskih fotografija na društvenoj mreži i raznježio pratitelje. - Kako je danas tjedan dana od dolaska našeg malog lava, trebalo nam je par dana da stvarno shvatimo da smo sada roditelji koji imaju jednu totalno nepoznatu, ali i najbitniju ulogu od sada, kako biti tata i mama. Iako smo se tijekom trudnoće pokušali psihički pripremiti na ono što slijedi, sve je to neusporedivo kada dođe to malo biće koje ovisi o nama... Od sada pa do barem 18. godine - napisao je ponosni Marko na Instagramu te nastavio:

- Andrea i ja smo osobe koje vole vlastito vrijeme po svome, stoga je bilo izazovno kroz ovih par dana sabrati se i izorganizirati. Još se navikavamo da su noći sada stvarno nesane. Bez obzira na sve ovo, snalazimo se izuzetno dobro, čak i puno bolje nego što smo očekivali. Osjećaj je u jednu ruku čudesan i predivan, ali pomalo još nestvaran. Ono što me veseli je to što moj online rad od doma ima dodatni benefit, a to je da mogu biti prisutan tata i sudjelovati u svemu od njegovog rođenja, a da ne pričam koja mi je motivacija za bolji i produktivniji rad. Hvala svima još jednom na čestitkama, puse i zagrljaje šaljemo nas troje - napisao je Marko te zaključio.

Osim toga, brojni pratitelji na Instagramu nizali su čestitke u komentarima. - Dobro došao doma, dragi naš Liame! Sve ti sretno bilo,i duša i tijelo", "Uživajte u ovom putovanju", "Djetetu želim dug i sretan život, a roditeljima da uživaju u svakom trenutku njegova odrastanja - komentirali su pratitelji na Instagramu.

Podsjetimo, Marko i Andrea su se sreli i zaljubili tijekom treće sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", no nakon završetka showa su prekinuli. Međutim, ubrzo su shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Zajedno su pokrenuli posao, preselili su se u Slavonski Brod, a sada je njihov život obogatio mali Liam. Andrea je rodila 12. rujna, a Marko je bio prisutan na porođaju.

