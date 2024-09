Srpska pjevačica odrasla je u Hrvatskoj, oborila rekord zagrebačke Arene, a danas slavi veliki dan

Regionalna zvijezda! Epitet je to koji je pjevačica Aleksandara Prijović zaradila u posljednjih godinu dana, a sve je počelo s pet rasprodanih zagrebačkih arena. Rekord je to ove dvorane, a pjevačica je po nekoliko koncerata imala i u drugim velikim hrvatskim gradovima, ali i diljem regije. Aleksandra se u našu javnost tako probila ovim koncertima, a ona danas slavi rođendan. I to tek 29. Mlada pjevačica već je oborila brojne rekorde te oduševljava mnoge. Osim svojom uspješnom karijerom, pozornost je privlačila i odličnim izgledom te svojom životnom pričom. Prijović je odrasla u Belom Manastiru, gdje je završila osnovnu školu Dr. Franje Tuđmana. Bila je odlična učenica i jednom je prilikom osvojila peto mjesto na natjecanju iz hrvatskog jezika. Nakon osnovne škole upisala je i srednju, no ipak nije završila četvrti razred.

- Osnovnu školu sam završila u Belom Manastiru i bila sam odličan učenik. Onda sam upisala Drugu srednju školu i završila redovno tri razreda, ali četvrti nisam. Jednostavno, život me je odveo na drugu stranu. Kada ti se dogodi nešto o čemu si oduvijek maštao, kao ja o pjevanju, onda zanemariš sve ostalo. Konkretno, ja sam školu - priznala je jednom prilikom Prijović. Već u tinejdžerskim danima počela se natjecati u glazbenom talent showu 'Zvezde Granda', gdje je osvojila visoko četvrto mjesto, a upravo joj je zbog glazbene karijere 'patila' škola.

GALERIJA Pogledajte kako je Prijović izlegala kada je imala 16 godina i kako se od tada promijenila

- Dosta sam putovala zbog natjecanja za Beograd i nastavu sam ostavila po strani. Ne mogu reći da me nije sramota što nisam završila četvrti razred. Kajem se i svakako želim završiti školu - rekla je Aleksandra koja je glazbeni talent naslijedila od majke Borke Mihajlović koja je zarađivala radeći kao pjevačica, a nakon što su joj se roditelji rastali nastavila je živjeti s majkom, bakom i djedom.

O njezinu odrastanju u Hrvatskoj u medijima je svojedobno progovorila i Aleksandrina majka Borka priznavši da je pjevačicu odgajala u teškom okolnostima.

– Mnogo suza je proliveno, i s moje strane i s njezine strane. Najgore od svega je to što si frustriran. Teško nam je bilo financijski izgurati, ali pomagala nam je obitelj. Bilo je svega, maltretiranja, jer je ona voljela raditi to što radi, ali, kao u onoj pjesmi, sve se preokrene... Danas bi svi ti koji su je nekad maltretirali htjeli s njom popiti piće. Mogla sam onda odlaziti od kuće do kuće do njenih prijatelja, da rješavam te stvari, ali nisam – prisjetila se majka Borka. Unatoč teškim trenucima koje je doživjela u Hrvatskoj i koji su joj obilježili djetinjstvo, Aleksandra ističe da se u Lijepu Našu uvijek rado vraća.

– Bili smo svi djeca i ne želim se vraćati na negativne stvari. Obožavam dolaziti u svoj Beli Manastir – izjavila je pjevačica na čiji su uspjeh danas neizmjerno ponosni sugrađani iz Belog Manastira. Pjevačica je prvu pjesmu snimila s 13 godina, a danas ima brojne hitove koje pjeva njezina mnogobroja publika. A njezina turnejra 'Od istoka do zapada' se i dalje nastavlja.

GALERIJA Maja Šuput danas slavi rođendan, a pogledajte kako se mijenala u zadnjih 25 godina