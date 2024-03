Marin nadigrao četiri lovca i osvojio 10.500 eura. Kotiga kolegama: Luzeri. Bez mene su izgubili

Izvrsnom igrom Marin Curić nadigrao je četvero lovaca i osvojio 10.500 eura u novom izdanju Superpotjere. Nikoli Bišćanu, Mislavu Čavki i Bruni Deronji protivnici su bili prejaki unatoč odličnoj i napetoj igri.

Nakon uskrsnih čestitki lovaca, emisiju je otvorio 23-godišnji Nikola Bišćan iz Donjeg Miholjca. Student farmacije osvojio je u prvom krugu maksimalni iznos, 2500 eura. Odlučio se za dvoboj s četiri lovca - Mladenom Vukorepom, Svenom Marcelićem, Krešimirom Sučevićem Međeralom i Deanom Kotigom, za 20.000 eura i 18 sekundi prednosti.

- Da ostavim ovu svoju staloženu reputaciju - idemo na 42 sekunde, odnosno na četiri mušketira, kazao je Nikola.

Unatoč izvrsnoj igri izgubio je u napetoj završnici. U brzopoteznoj igri nije znao da se Eko muzej Kuća o batani nalazi u Rovinju, da je Mohačka bitka bila pogubna jer Ludovik II. nije pričekao pojačanja, da se u podnaslovu knjige "Tajne života" navodi biološka makromolekula DNA te da glumac Keanu Reeves predvodi rock grupu Dogstar. Kako piše HRT lovci su točno odgovorili na sva pitanja, a ostalo im je sedam sekundi.

- Pritisak je bio prevelik. Čestitam, odličan nastup. Moram priznati da sam malo navijala za Vas, poručila je Morana Zibar Nikoli.

- Bilo je zabavno. Ne toliko Vama, ali bilo je izjednačeno do nekog momenta, a u takvom momentu uvijek prevagne naše iskustvo. Nadam se da ćete drugi put imati više koncentracije, dodao je Sven.

Idući natjecatelj, radiolog Mislav Čavka iz Zagreba, u dvoboj s lovcima ušao je s 2000 eura. U brzopoteznoj igri borio se s četvero lovaca za 15.000 eura i 20 sekundi prednosti. No Krešimir, Dean i Mladen uz Moranu bili su prejaki - na kraju dvoboja ostalo im je još devet sekundi. Mislav je netočno odgovorio na pet pitanja, a lovci su znali sve. Natjecatelj nije znao da je u istom filmu Jack Nicholson kao Joker zaradio 15 puta više nego Michael Keaton kao Batman, da kemijski element koji se dodaje u sol ime dijeli s hebrejskim slovom jod, da usta liganja i hobotnica sliče kljunu kod ptica te da je Osmansko Carstvo u vrijeme tanzimata (doba reformi 1839.-1876.) djelomično dekriminaliziralo homoseksualnost. Mislav je istaknuo da mu je žao što nije točno odgovorio na pitanje o Keatonu i Batmanu jer je nakon toga izgubio koncentraciju.

- Na nekim se pitanjima jednostavno niste snašli. Siguran sam da znate odgovore, ali tako je ispalo. U svakom slučaju, bilo je interesantno, kazao je Mladen.

Jedini natjecatelj koji je u ovoj emisiji pobijedio lovce bio je odvjetnik Marin Curić iz Cavtata, koji živi i radi u Zagrebu. Osim na kvizovima (pobijedio je i u Potjeri kad je Mladen bio lovac), voli provoditi vrijeme s djevojkom, bratom i svojim dvjema papigama, a i putovati po Italiji. I nada se da će uskoro postati sudski tumač za engleski jezik.

U nadmetanje s lovcima, Marin je ušao s 1000 eura. U drugom krugu igrao je protiv njih četvero - Kreše, Morane, Svena i Mladena, za 10.500 eura i 24 sekunde prednosti. Razboritim izborom među ponudama lovaca i izvrsnom igrom ostvario je svoju želju - utrostručio je iznos osvojen u Potjeri, a novac namjerava utrošiti na putovanje u New York kako bi posjetio prijatelja s faksa. Na kraj dvoboja Marinu je ostalo još deset sekundi.

U brzopotezoj igri Marin je netočno odgovorio na tri pitanja, a lovci na jedno. Natjecatelj nije znao da je apfelmus pire od jabuke, da se testovi inteligencije normiraju prema prosječnom rezultatu koji iznosi 100 te da se izbori za Europski parlament održavaju svakih pet godina. Krešo je netočno odgovorio da su u engleskoj Premijer ligi 19 od zadnjih 30 izdanja osvojili klubovi iz Londona - točan odgovor bio je klubovi iz Manchestera.

- Došli ste po 10.500 i osvojili ste ih. U Potjeri ste pobijedili jednog lovca, sada njih četvero. Bili ste izvrsni, kazao je Joško Lokas.

- Što da Vam kažem. Ekipa bez mene je izgubila - a meni je drago. Čestitam, dodao je Dean koji je kolegama poručio da su luzeri.

Posljednja natjecateljica bila je Zagrepčanka Bruna Deronja. Predstavnica za prodaju koja radi u stranoj tvrtki, sudjelovala je i u Potjeri. U prvom krugu osvojila je 1500 eura, a potom se nadmetala s četvero lovaca za 15.000 eura s 22 sekunde prednosti. No Mladen, Krešo, Sven i Dean bili su prejaki, i na njihovom satu ostale su dvije sekunde.

Brzopoteznu igru Bruna je započela dobro, no zaredala su se pitanja na koje nije znala odgovore i izgubila je puno vremena. Nije znala da je druga po redu prva dama SAD-a bila Abigail Adams, da je Charles Darwin na Galapagosu jahao i jeo kornjače, da na primanju kod pape samo nekoliko žena smije biti odjeveno u bijelo, da je lonsdaleit šesterokutna inačica alotropske modifikacije ugljika - dijamanta. Nije znala ni da je "Utjeha kose" prvi sonet Antuna Gustava Matoša, da je Zeus zaveo princezu Ledu tako da je uzeo obličje labuda te da je perzijsku mornaricu prije bitkę kod Salamine desetkovala oluja. Znala je da je Sigmund Freud pisao o psihopatologiji svakodnevice, no nažalost vrijeme je isteklo... Lovci su netočno odgovorili na jedno pitanje. Bruna je, unatoč porazu, bila zadovoljna svojim nastupom.

- Mislim da ste ih dosta namučili, zaključila je Morana.

