Zlatni pršut je glavna zvijezda! Šuput pozirala sa sinom i suprugom za Uskrs, pokazala bogat blagdanski stol

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput poželjela je sretan Uskrs svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Tim povodom objavila je i neke obiteljske fotografije, na kojima su njen suprug Nenad i njihov sinčić Bloom. Obitelj je pozirala kod stola, a bili su odjeveni u bijelo. "Sretan i blagoslovljen Uskrs svima", napisala je Šuput. Maja je pokazala i kako su ukrasili dm za Uskrs, ali i bogati blagdanski stol, na kojem je, između ostalog, bilo i nekoliko vrsta mesnih narezaka među kojima i zlatni pršut.

Nedavno je objavila pjesmu "James Bond", a nakon toga je gostovala u IN magazinu gdje je govorila o ovoj pjesmi, koncertima, svojoj obitelji, ali i otkrila koji je njezin neostvareni san. Pjevačica i poduzetnica u novom je spotu pokazala i svoje plesno i glumačko umijeće pa istaknula da je samo jednom glumila u mjuziklu, ali da bi se voljela još okušati u glumi.

- A imala sam samo jedan mjuzikl, Footloose, ali sam bila glavna uloga, to ne smijemo zanemarit. Čekam svoju sljedeću ulogu! Pa voljela bih. Ta gluma je meni uvijek bila neostvareni dio u karijeri, ali kad si pjevač stalno nešto glumataš pred kamerom, pa lijevo pa desno! Iako je nama to prirodno i normalno, opet moraš malo glumatat! - kazala je Maja. Osim toga, u ovom se intervjuu Maja osvrnula i na planove za rođendan svog sina Blooma. Mama Maja je kazala kako će prvo proslaviti zajedno i to na putovanju, a potom će mu prirediti zabavu s prijateljima.

VEZANI ČLANCI:

- Jedan ćemo sad slavit na putu, bit će tako kako sam si ja to izorganizirala, a onda će sa svojim frendićima imati veliku proslavu kad se vratimo s puta, to sam isto organizirala. To sve stigneš organizirat kad si majka: 100 torti, 200 ljudi, 500 pozivnica. A što će roditelji? Pa onda i roditelji i tako - ispričala je pjevačica.



Podsjetimo, Maja je izrazito aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli obiteljske i poslovne avanture, a nedavno je na Instagramu istaknula i da će objaviti novu pjesmu. "James Bond" dugo je očekivani singl za kojeg glazbu i aranžman potpisuje Branimir Mihaljević, dok je tekst napisao hitmejker Neno Ninčević, zaraznog je ritma i kontroverznog teksta te će zasigurno vrlo brzo doći do srca mnogih. James Bond idealan je za svaku zabavu, još je bolji ako se sluša i gleda uz pomno razrađen video za kojeg režiju potpisuje poznati režiser Dario Radusin. Maju gledamo u jednom novom svijetlu, no opet dovoljno prepoznatljivom za njene fanove.

VIDEO VWilliam je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv