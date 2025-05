Marijana Mikulić pohvalila se emotivnim poklonom: 'Pogodi tko mi je izradio'

Domaća glumica Marijana Mikulić majka je trojice sinova, a često na svojim društvenim mrežama govori o privatnom životu i obitelji te podiže svijest o odgoju djece s autizmom. Dijagnoza je to s kojom se bori njezin najmlađi sin Jakov, a ona o njemu često govori te dijeli s čime se bore, ali i kako napreduje. Ovoga puta majka troje djece se odlučila pohvaliti ogrlicom koju joj je napravio Jakov u vrtiću za Majčin dan. "Pogodi tko mi je izradio ogrlicu u vrtiću. Sin moj", napisala je Mikulić uz emotikone srca i čestitku za Majčin dan. Jakovov poklon majci oduševio je i njezine pratitelje.

"I ja sam dobila komplet ogrlica i narukvica, drvene perle nanizane. Najdraži komplet do sada", "Ma to su najljepše ogrlice, bravo za slatkiša", "Bravo Jakove!", "Prekrasna fotografija. Usrećio vas svojim postignućem", "Ljubav", samo je dio komentara na Marijaninu sliku.



Podsjetimo, prije nekoliko dana Marijana je također otvorila dušu na društvenim mrežama podijelivši duboko osobnu i dirljivu priču o svakodnevici svoje obitelji, s posebnim naglaskom na izazove i radosti odgoja sina Jakova, koji ima poremećaj iz autističnog spektra. Njezina iskrena objava o promjeni životnih prioriteta, simbolizirana kroz šalicu kave, odjeknula je snažno, nudeći utjehu i inspiraciju mnogima koji se suočavaju sa sličnim životnim borbama. Marijana, poznata po svojoj neposrednosti, ovoga puta je nadmašila samu sebe, pokazujući kako se i u najzahtjevnijim okolnostima može pronaći snaga, ljubav i, na kraju krajeva, topla kava.

U svojoj objavi, Mikulić započinje univerzalnom istinom: "Svatko ima svoj život. Svoje probleme. Mnogima se problemi drugih čine manji." Ovim riječima odmah postavlja ton za introspektivno putovanje na koje vodi svoje pratitelje. Prisjeća se vremena kada su njezine brige bile drugačije, gotovo trivijalne u usporedbi s današnjima. "Meni je nekad najveći problem bila hladna kava," piše glumica, koristeći tu jednostavnu sliku kao snažan kontrast sadašnjosti. "Sad je pijem toplu. Uz vježbe svako jutro prije vrtića." Ova rečenica nije samo o kavi; ona je o transformaciji, o pronalaženju trenutaka mira i zadovoljstva usred kompleksne i zahtjevne svakodnevice.

Marijanin najmlađi sin Jakov središte je njezine priče. Njegova rutina, potrebe i napredak diktiraju ritam obiteljskog života. "Jakov u vrtić ide na dva i pol sata. Da izbjegne doručak i ručak. Hrani se po dosta zahtjevnom protokolu," otkriva Marijana, dajući uvid u specifičnosti s kojima se nose. Nije riječ samo o prilagođenoj prehrani; Jakovljev dan ispunjen je strukturiranim aktivnostima osmišljenim za njegov razvoj. "Doma radimo zadatke po programu Hureke, dio prije dio nakon vrtića. Poslije vrtića ga čeka ručak, hladno prešani sokovi, suplementi." Ovaj detaljan opis svjedoči o nevjerojatnoj posvećenosti i trudu koji Marijana i njezina obitelj ulažu. Fotografije koje prate objavu, a prikazuju Jakova kako marljivo radi s edukativnim karticama programa "Hiper" (logopedski program za razvoj predvještina čitanja i pisanja te razvoj rečenice), vizualno potvrđuju ovu predanost. Na jednoj od slika vidi se Jakovljeva ručica kako pokazuje na karticu s natpisom "Iznositi smeće", dok su druge kartice s aktivnostima poput "Mesti pod", "Zalijevati cvijeće" i "Usisavati" razasute po drvenom stolu. Uz edukativni materijal, diskretno je prisutna i šalica kave, vjerojatno ona "topla" koju Marijana spominje, simbol malih, ali dragocjenih trenutaka predaha.

No, Jakovljev dan ne završava s domaćim zadacima. Slijedi niz terapija ključnih za njegov napredak. "Nakon toga ide svaki dan na neku terapiju. Logoped, kineziolog, Edu rehab, senzorna integracija..." nabraja Marijana, otkrivajući kompleksnu mrežu podrške koja je Jakovu potrebna. Upravo tijekom tih terapija, Marijana pronalazi trenutak za sebe, za onu toplu kavu koja sada ima posve drugačije značenje. "Dok je na terapiji mogu, ako želim, piti kavu. Toplu," piše, naglašavajući tu malu, ali značajnu pobjedu.

Marijana se zatim osvrće na širi kontekst i različite perspektive roditeljstva. "Neki roditelji se bune jer se u vrtić za rođendane više ne smiju donositi torte nego voće, a njihova djeca ne jedu voće, i suhe šljive su dosadne..." Ova usporedba nije tu da umanji brige drugih, već da istakne kako se prioriteti i percepcija "problema" mijenjaju ovisno o životnim okolnostima. Za Marijanu, promjena vrtićke politike donijela je radost: "A ja sam sretna jer Jakov može sudjelovati u proslavi. Senzorika mu otežava proslave u igraonicama, pa bar u vrtiću da sudjeluje." Njezina sreća leži u Jakovljevoj inkluziji, u malim koracima koji njemu znače svijet.

Posebno mjesto u Jakovljevoj rutini zauzima specijalizirani vrtić. "Dva dana u tjednu je u specijaliziranom vrtiću u Centru Slava Raškaj. Tamo bude 3.5 sata," dijeli glumica. Ističe važnu razliku i razumijevanje na koje tamo nailaze: "Tamo daju da mu donesem užinu, jer tamo se mnogi hrane po nekim svojim pravilima i nitko nam to ne spočitava." Ova rečenica odražava olakšanje roditelja kada naiđu na sustav koji prihvaća i podržava individualne potrebe djeteta, bez osuđivanja ili nepotrebnih komplikacija.

Izazovi se nastavljaju i na drugim poljima, poput predškolskog programa. "Jakov u vrtiću ne odrađuje ni program predškole ‘jer se to radi dok druga djeca spavaju’, a on tada nije u vrtiću," objašnjava Marijana. Stoga, i taj dio obrazovanja pada na njezina pleća. "Pa i to s njim odrađujem ja. Uz toplu kavu." Ponovno ta kava, simbol ustrajnosti i ljubavi koja pronalazi načine.

Svoju emotivnu objavu zaključuje s dozom humora i dubokom porukom: "Rekli bi. Pazite što želite. Mogli biste to dočekati. Osjećam da mnogima hladna kava više neće biti što je bila. Živile vi meni." Njezine riječi odzvanjaju iskrenošću i snagom žene koja je svoje nekadašnje "najveće probleme" zamijenila borbom za svaki osmijeh i napredak svog djeteta, pronalazeći pritom novu dubinu i smisao života.

Marijanina objava o "hladnoj kavi" i Jakovljevom putu izazvala je lavinu emotivnih reakcija i riječi podrške. Pratitelji su je obasuli pozitivnim komentarima, prepoznajući njezinu snagu i posvećenost. "Mare, nek je on živ i zdrav....hlada kafa-no problem," jedan je od komentara koji sažima suosjećanje mnogih. Drugi su joj uputili riječi divljenja: "Svaka čast - ženo, majko, kraljice - svaki se trud uvijek isplati, pogotovo onaj uložen u djecu! Uživajte u toploj kavi! Samo mame znaju da i okus hladne kave nekad ima svoje čari!" Ovaj komentar posebno ističe univerzalno iskustvo majčinstva i prepoznavanje dublje poruke o kavi. "Bravo mama bravo. Naklon do poda," još je jedna od brojnih pohvala.