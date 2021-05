Marijana Mikulić podijelila video sina kako govori: 'Rasplakala sam se'

Glumica Marijana Mikulić nedavno je na društvenim otkrila da njezin sin Jakov ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime. Dodala je kako je nakon što je obavila zadnji pregled došla do uputa da se dječak uključi u terapiju, ali tek za 6-9 mjeseci kada će već imati tri godine. Naglasila je da će njezin sin tada biti star tri godine te da bi s terapijom ili bez nje već trebao govoriti.

Potom je otkrila i da ga vodi na privatne terapije, a čini se kako je sve napokon krenulo na bolje. Naime, glumica je podijelila video u kojemu se vidi napredak njezinog sina.

"Prijateljica mi je poslala sliku sebe, sa svojom malom bebom u naručju. Pokazala sam ju Jakovu, kao što mu sto stvari pokažem, imenujem, pjevam... I kažem: 'Vidi Jaki, beba.' A Jakov: 'bebi, bebi'", započela je Marijana objavu.

"Idem ga odmah pokušati snimiti, unaprijed spremna da vjerojatno neće ponoviti. A on 'bebi, bebi.' Je l' trebam reći da sam se rasplakala od sreće", napisala je glumica.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, nekima su njezine objave u kojima govori o problemima u razvoju svoga sina Jakova, bile ipak malo previše, te su propitkivali stvarno vrijeme čekanja za terapije. Marijana je objavila te poruke, ali ih je nakon toga brzo izbrisala.

"Jakov dok nije napunio godinu i pol nije ni kontakt očima uspostavljao osim sa mnom. Tada kreće tu i tamo pomalo s drugima, ali jako rijetko i jako kratko. No, na vrijeme smo. Čitam, guglam, radim što mogu i znam da je potpuno u svom filmu i ne želi interakciju. Tipa uzme slikovnicu, ja dođem k njemu i krenem pokazivati 'maca mjau, pas vau vau', on ustane, ode na drugo mjesto i sam lista. Kockice čim krenem s njim slagati, on se miče i nešto drugo uzme." napisala je glumica kada je prvi put pisala o sinu Jakovu.

