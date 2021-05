Neven je odlučan i od jedne djevojke je odustao: Ne može mi puno lagati i muljati

U prošloj emisiji showa "Ljubav je na selu" najmlađi farmer Neven nije skrivao kako mu se sviđa Samanta i dok su jeli kolače i razgovarali Neven ju je strasno i poljubio. Sada mora donijeti odluku koja od djevojaka s njegove farme ide s njim na romantično putovanje i zato je razgovarao sa Samantom i Marijanom kako bi vidio kakve su njihove namjere. Prva je na redu bila Marijana Vukelić koja, čini se, Nevenu baš i nije ulila povjerenje. "Osjećam nekakvu naklonost... Što osjećam? Osjećam... Ne znam što osjećam", rekla je Marijana te dodala kako joj treba još vremena jer ni ona nije sigurna u Nevenove osjećaje, piše RTL. Nevenu se njena nesigurnost nije svidjela.

"Po mom mišljenu, to su neki izgovori, neke izlike. Ja sam tu školu prošao, ne može mi puno lagati i muljati. Kada osoba nešto želi i li ne želi, to se može lako zaključiti. Nisam pretjerano siguran u Marijanu", rekao je Neven. Kasnije je isti razgovor vodio i sa Samantom, koji je završio poljupcima. Nove epizode emisije 'Ljubav je na selu' gledajte od ponedjeljka do srijede u 21 sat na RTL-u!