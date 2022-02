Marijana Mikulić objavila fotku iz prošlosti: Podsjetnik na vrijeme kada sam mislila da sam debela i da imam bore

Glumica Marijana Mikulić u prosincu je proslavila 40. rođendan, a sada je objavila fotografiju snimljenu prije šest godina i stavila ju je na Instagram da joj bude podsjetnik na to vrijeme kada je ovako razmišljala o sebi:

- Podsjetnik na vrijeme kada sam mislila da sam debela i da imam bore. A bila sam već majka dvoje djece u tom trenutku. Sad bih odmah potpisala da tako izgledam. Nadam se da za još 6 godina neću imati isti scenarij. Nije tipična fotka za moj profil. Al neka nje tu - napisala je glumica. Obožavateljima je ova fotografija super kao i izdanje u kojem je Marijana snimljena, a za koje ona kaže da je netipično za nju.

- Koja ovako izgleda poslije dvoje djece? Slika je top što drugo reći. Ajme Mare. Bravo! Stav, ljubav, pamet i humor! Kao Ksena Ratnica. Stvarno netipična. Mrak si ženo. Žena, majka, kraljica - poručili su joj.

Marijana na Instagramu dijeli s obožavateljima i svoje dobre i loše dane, prenosi im svoja roditeljska iskustva, a iskreno priča i onim teškim danima, pa je jedan depresivan siječanjski dan slomio i glumicu o čemu je pisala na Instagramu.

- Jučer sam osjetila siječanjsku depresiju na najjače, baš pad sistema psihički i fizički. A obveza milijun, nema mjesta depresiranju, nema "ne mogu, ne bi ja to sad". Ton nisam povisila, nego ga valjda nisam ni spuštala cijeli dan. Ali nisam imala snage drugačije

Jedva sam našla snage da obavim sve što trebam, a snage biti još i mirna, strpljiva, blaga, to nisam imala..Ali evo, svi preživili

Danas je sunce, bit će bolji dan, danas će sve biti lakše. Teški dani dođu, ali će i proći. Jako sam stroga prema sebi i grizem se kada sam takva, ali se trudim prihvatiti se i takvu. I to je dio mene. Kao i sve drugo što je dobro. Želim vam svima da teške dane nekako prebrodite, da budete blagi prema sebi kada ti dani prođu i da se ne grizete zbog njih, jer i to je sve dio vas, kao i sve ono dobro što ide uz to! Neka svima bude danas lijep i suncem obasjan dan - napisala je nedavno.

