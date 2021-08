Mamićeva snaha o borbi s koronavirusom: Bilo je grozno, posljedice sam osjećala mjesecima!

Zgodna zagrebačka poduzetnica Tia Mamić (36) ovih je dana obožavateljima na Instagramu organizirala virtualno druženje tijekom kojeg je odgovarala na različita pitanja fanova.

Najviše je bilo onih koje je zanimalo kako uspijeva uvijek izgledati savršeno dotjerano te koju kozmetiku koristi. Bilo je i onih koje su zanimale i njezine kulinarske vještine. Neke je pak zanimalo je li tijekom pandemije Tia preboljela koronavirus. Ona je odgovorila iskreno priznajući kako je, iako je bila riječ o blažem obliku pa nije morala biti hospitalizirana, dugo osjećala posljedice.

"Bilo je grozno. Imala sam sreću da nije otišlo na pluća. Ali me pošteno satralo dva tjedna, a posljedice sam osjećala tri mjeseca poslije", napisala je Tia pratiteljima koje je to zanimalo.

Prisjetila se i dana kada je živjela u Americi, s bivšim suprugom košarkašem Chrisom Warrenom s kojim ima sina Dominica.

Naime, nije tajna da je nakon rastanka ostala u dobrim odnosima s ocem svog djeteta. Zajedničku skrb oba roditelja o djetetu poštuje i njezin sadašnji suprug Mario Mamić s kojim je prije nekoliko godina našla sreću i skrasila se u Zagrebu.

Iako rijetko govori o ljubavnom životu, jednom je medijima rekla o odnosu s Marijem:

"Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to - to", rekla je Tia.