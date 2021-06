Šuput se javila s odmora! Objavila fotku na kojoj pozira u prozirnoj haljini: Krenimo u istraživanje

Pjevačica Maja Šuput krenula je raditi punom parom, no ubzo je ponovno morala uzeti predah. Name, sa suprugom i bebom, malenim Bloomom otišla je na odmor, a to je potvrdila i na društvenim mrežama. Objavila je fotku u kojoj pozira u prozirnoj čipkstoj haljini.

''Nakon što sam Lijepu našu obišla milijardu puta uzduž i poprijeko, ovaj savršen otočić tek sad je došao na red. Pa krenimo u istraživanje...'' napisala je uz objavu, te otkrila da se nalazi na otoku Sveti Nikola u blizini Poreča.

Foto: Instagram

Podsjetimo, samo tri mjeseca nakon što je rodila Šuput se vratila pjevanju. Pjevačica je na Facebooku objavila fotografiju u svjetlucavoj haljini, a pokraj je napisala: - Mama se vratila. Nitko sretniji od nas, vratili smo se poslu. Večeras ću skakati s lustera od sreće.

Fanovi su joj čestitali na povratku, no bilo je i onih koji nisu bili zadovoljni činjenicom da se Maja tako brzo vratila poslu nakon poroda. - Hvala nebesima, samo nek' nam se vrati sve kako je bilo, svadbe, koncerti, sve. Maja uživaj u onom što voliš, a maleni ima i tatu i baku i sve je pod kontrolom, napisala je jedna obožavateljica. Inače, maja Šuput nastupit će i na predstojećem "Jarun Open Airu" u Zagrebu. Na koncertu 2. srpnja osim nje pjevat će i Saša Matić.

VIDEO Večernji.hr podcast ep. 17 - Željko Bebek: "Ja sam zapravo Želimir, ali nitko to ne zna!"