Dugo je nismo vidjeli! Sara je u showu izgubila 34 kg, sada je pokazala novi imidž i koliko se stvarno promijenila

Bivša kandidatkinja života na vagi, Sara Sitarić neko vrijeme nije bila aktivna na Instagramu. Ipak, odlučila je objaviti novu fotografiju, a na njoj doslovno blista. Naime, Sara je pratiteljima odlučila pokazati novu frizuru, koja je trenutačno jedna od najpopularnijih frizura na društvenoj mreži TikTok. Kosu je obojila tako da je sada napola plavuša, a napola brineta. Za fotku je odjenula i šareni top, te istaknula dekolte, a kombinaciju je zaokružila crnim sakoom.

Fotka se svidjela mnogima, a komplimenata nije nedostajalo.

Foto: Instagram

"Prelijepa si", "Gori sve", Ljepoticeeee" pisali su joj.

Inače Sara je početkom godine objavila video na YouTubeu u kojem je progovorila o životu nakon showa. Sara se dotaknula brojnih tema, no ponajviše se osvrnula na negativne komentare i na to kako je doživjela razne situacije s obožavateljima showa nakon emisije. Sara je kazala kako je pročitala mnogo negativnih komentara ljudi, za koje se činilo da taktiziraju svoje komentare, te broje svaki milimetar ili kilogram koji je dobila nakon showa. No komentari nisu ostali samo na internetu, već su neki ljudi glasno komentirali i sadržaj njezine košarice u dućanu, a neki od njih su joj odlučili davati savjete o prehrani i vježbanju iako za to - nisu bili stručni. - Ti više nisi osoba. Ti si samo brojke na vagi. Nitko te ne pita kako si, nego koliko si kilograma skinula - kazala je Sitarić.

Podsjetimo, Sitarić je isto iskrenim videom obznanila obožavateljima na Instagramu da je imala poteškoća sa skidanjem kilograma nakon showa. Dapače, otkrila je kako je u razdoblju nakon emisije vratila čak 30 kilograma. "Ljudi moji! Ovo nisam snimila kako bih sebe opravdala za debljanje, nego isključivo kako bi ljudi koji se bore s istim problemom kao ja znali da ne cvjeta cvijeće ni kod mene, kao ni kod većine bivših kandidata dosadašnjih sezona Života na vagi, i da je skidanje kilograma vrlo složen proces koji zahtjeva veliku disciplinu i motivaciju, vrijeme i posvećenost...", započela je ispovijest 19-godišnjakinja. "Ja sam vratila 30 kilograma od kraja showa (gotovo sve!), sada sam u minusu 18 kg, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I još uvijek sam u procesu skidanja vraćenog", kaže Sara napominjući da je mršavljenje, kao i debljanje, psihološki, a ne fizički proces. "I zato osuđivanje najviše govori o osobi koja osuđuje, a ne o onoj koja ima problem. Želim vam svima da imate predivne živote pune svjesnosti i zahvalnosti za sve što VI imate i život sa što manje osude, kritičnosti i potrebe za naslađivanjem nad tuđom nesrećom jer je sve prolazno pa tako nikada ne znate što vas u životu može snaći.... Za neke stvari, zaista, zna biti prekasno", završila je objavu mlada djevojka koja je donedavno bila u vezi s bivšim natjecateljem Marinom Marušićem iz Zadra. Zaljubili su se u showu, ali početkom kolovoza obznanili su kako više nisu ljubavni par.

