Maja Šuput pohvalila se poklonom koji je Bloom dobio u Dubaiju: 'Dobro radi na međunarodnim vezama'

Pjevačica Maja Šuput (43) ovih dana sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom uživa na godišnjem odmoru u Dubaiju odakle je podijelila brojne fotografije i snimke, a sada je otkrila kako je mališan prava zvijezda te se pohvalila poklon koji je dobio.

-Bloom je u znak prijateljstva i dobrih odnosa dobio na dar kanduru, tradicionalnu mušku odoru Ujedinjenih Emirata. Uz očito oduševljenje odmah smo je odjenuli i krenuli u dan. Bloom očito dobro radi na međunarodnim vezama- napisala je Maja uz preslatke fotografije koje je podijelila na svom Instagram profilu, a ubrzo su se javili brojni pratitelji među kojima je i Ella Dvornik koja je napisala:"Znači, on je takva lutkica, ja ne mogu!!!". "Med medeni", "Ajme, divotica", "Pravi mali šeik", "Pazite da ga ne otmu, mališa je bombon", "Prekrasan", "Jao, da ste ga crtali ne bi pogodili ovo", "Mali anđeo", samo je dio komentara.

Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Pjevačica i dalje nastavlja dijeliti fotografije s putovanja, a jedna među njima je i na kojoj pozira s obitelji. Naime, Maja je odlučila ponovno rekreirati fotografiju koju je snimala dok je bila trudna. Na fotografiji, pjevačica stoji u crnom badiću na pješčanoj plaži, a njezin suprug u bijelim kupaćima kleči pored nje. Razlika na prvoj i drugoj fotografiji je to što na prvoj fotografiji Nenad ljubi Majin trudnički trbuh, dok na drugoj pjevačica drži njihovog sina Blooma.

Podsjetimo, Maja je Blooma rodila u ožujku prošle godine, a maleni je od tada s roditeljima putovao na različite lokacije. Jedna od njih je i u Meksiko gdje su uživali u veljači. Bloomu je to bio prvi prekooceanski let, no nije im to stvaralo probleme.

