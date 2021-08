Maja Šuput otkrila na koga podsjeća njen sin Bloom: 'Da su se samo imali prilike upoznati...'

Pjevačica Maja Šuput (41) na Instagramu je objavila novu fotografiju svog sina Blooma, te napisala kako joj mnogi govore da je podsjeća na njenog pokojnog oca Borisa.

- Šarmer od rodjenja. I dok se mi doma pitamo na koga je Bloom , najsretnija sam kad mi kazete da je isti moj tata. Da su se samo ta dva šarmera imali priliku upoznati, gdje bi im bio kraj. Moj tata bi pucao od ponosa ... - napisala je Maja.

Podsjetimo, njen tata Boris preminuo je prije tri godine, nakon što se punih 16 godina borio s posljedicama moždanog udara.

- Moga oca svi znaju kao menadžera koji je žario i palio sve do kobne 2003. On je obožavao svoj posao i svoj način života koji je bio akcija non-stop. Bio je muškarac koji je svaki dan u košulji, sakou, s čistom kosom, parfem koji se osjećao još cijeli dan u ulazu kad bi on prošao... Bio je zafrkant i šarmer. Bio je najponosniji (kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu, a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan.

Posljednje 3 godine više me nije mogao ni zvati ni pričati. I ne bih o tom zlu koje ga je snašlo jer je bolno. Najveći heroj u ovoj priči je moja mama Danica. Svaki dan, sat, minutu, posljednjih 16 godina dala je njemu. Da nije bilo nje, pisala bih ja ovo puno prije. On je imao tu sreću da ima nju, da mu olakša da dostojanstveno živi koliko god je to moguće u svojoj bolesti. Ja znam da ću dati sve od sebe i dalje da njega činim sretnim, a ako gore postoji telka, vjerujte mi, taj daljinski je kod njega i vrti samo muziku. I raspali, tata, imaš što nadoknaditi. Mi te volimo najviše na svijetu i ta ljubav se ne raskida ni bolešću ni smrću. Ljubav je ljubav. Pogotovo ova kćeri i oca - napisala je Maja u emotivnoj objavi na Instagramu nakon što joj je umro tata.

