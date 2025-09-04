Naši Portali
NOVI PAR NA ESTRADI?

Maja Šuput i Šime Elez više se ne trude skrivati, njihove objave na društvenim mrežama to potvrđuju

04.09.2025.
Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari"

Kada su Šimu Eleza nakon povratka s Balkan Rallyja, mediji upitali je li Maja Šuput bila zabrinuta za njega, on se samo zagonetno nasmiješio. Cijelo ljeto se nagađa je li ovaj par u vezi i iako nisu dali odgovor na to pitanje u više navrata su snimljeni zajedno na večerama, u šetnji te na jahti kada su se grlili i ljubili. Sinoć su i Maja i Šime objavili identičnu fotografiju i oboje su u objavi naznačili istu lokaciju u Splitu i time su još jednom potakli nagađanja o romansi. Objavili su fotografiju koktela i označili su bar koji se nalazi na splitskom Žnjanu, a nakon toga je Maja na Instagram storyju objavila i fotografiju na motoru za koji možemo pretpostaviti da je Šimin. 

Priča o njihovoj romansi počela se razvijati nakon što se Šime pojavio u Majinom spotu "Nisam ja za male stvari".  Njihova suradnja bila je iznimno uspješna, a Maja nije krila svoje oduševljenje Šiminim izgledom i karizmom. Kako je istaknula, Šime se savršeno uklopio u vizualni koncept spota, a njihova kemija bila je očigledna i pred kamerom. Unatoč visokim temperaturama tijekom snimanja, Šime je pokazao profesionalizam i izdržljivost, snimajući scene u bazenu pod žarkim suncem. Iako je bilo izazovno, oboje su prošli kroz teške uvjete bez posljedica. Maja je naglasila kako je Šimina energija i karakter ono što je posebno cijenila, ističući da je rad s njim bio pravo zadovoljstvo. Ubrzo nakon toga par je snimljen u zagrljaju na jahti.

Prema svjedočanstvima očevidaca, par je uživao u suncu, razmjenjujući nježnosti bez obzira na znatiželjne poglede prolaznika. Maja je ležala na Šimi, dok su se navodno mazili i ljubili. Jedna čitateljica, koja se slučajno našla u blizini, otkrila je da je Maja u jednom trenutku ustala kako bi donijela voće Šimi, pokazujući pritom pažnju i nježnost. Njihov odnos, međutim, nije nešto o čemu Maja želi javno govoriti. - Ja uopće ne znam o čemu vi pričate. Stvarno nemam pojma o čemu pričate - izjavila je tada za 24sata na upit.
Kasnije su u još nekoliko prilika snimljeni zajedno, ali o svom odnosu ne žele još govoriti u javnosti. 
