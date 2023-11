Maja Šuput dodijelila zlatni gumb: Izvukla si najveću emociju od svakog od nas

Iza nas je prva polufinalna emisija Supertalenta, showa koji publika vjerno prati već desetu sezonu i koji iz nedjelje u nedjelju donosi najbolju zabavu u domove gledatelja. Osmero supertalentiranih kandidata nastupilo je u prvom polufinalu, no samo troje je žiri odabrao za prolazak u finale. Mlada pjevačka nada Chriztel Renae Aceveda u polufinalnom je nastupu izvela pjesmu 'Ovo je naša krv' pjevačice Doris Dragović kojom je pokrenula val pozitivnih reakcija i rijeku emocija u studiju. Uživalo se od prve do zadnje note, a suze je brisala Maja Šuput koja je po završetku pjesme iskoristila mogućnost da jednog kandidata zlatnim gumbom pošalje direktno u finale, čime je upravo Chriztel postala prva finalistica desete sezone Supertalenta.

„S toliko ljubavi, srca i duše da netko pjeva o Hrvatskoj tko uopće iz Hrvatske nije… Izvukla si najveću emociju od svakog od nas, pjevala si prekrasno, pjevala si o našoj zemlji kao da je tvoja i tu emociju i tu ljubav si prenijela i na nas“, opisala je oduševljena Maja, dok je Martina dodala: „Neodoljiva si, baš si jedan kristal. Ne znam jesi li slađa u toj karizmi, energiji, u tom preslatkom izgledu, u tim golim nogicama, u toj potpunoj neinhibiranosti kako se krećeš na pozornici, onako kako osjećaš tako se daješ. I to je toliko rijetko, a toliko lijepo za vidjeti“. Prisjetimo se, audicijskim nastupom Chriztel je ujedinila publiku koja ju je zlatnim gumbom poslala u polufinale te se tako upisala u povijest Supertalenta kao prva natjecateljica kojoj je to pošlo za rukom.

Druga finalistica, prema odabiru žirija, je Vladyslava Kushnir koja je svojim vrhunskim pokretima na zračnom kolutu gledatelje ostavila bez daha, a žiri bez teksta. Svoje je pokrete od audicijskog nastupa toliko nadogradila da nitko nije mogao predvidjeti što će se sljedeće dogoditi tijekom performansa. „Ja ne znam puno o zračnom kolutu, ali svaki put kad vidim nešto takvo, nastojim predvidjeti koji element dolazi. Hoćeš li visjeti ovako ili onako. Sve što si ti napravila, nisam mogao ni zamisliti da će doći. Toliko toga si radila i oko koluta, bila si iznad njega, pa ispod. Radila si neke lude stvari, ne znam... Stvarno je bilo jako dobro“, oduševljeno je komentirao Fabijan, s kojim se složio i ostatak žirija.

Vesela i brojna plesna skupina Force Celje zauzela je treće mjesto u finalu. Njezine članove krase sinkronizirani pokreti, zarazna energija i usklađenost. „Ono što ja mogu reći sjećajući se vašeg nastupa s audicije, da je ovaj još snažniji, još energičniji, još bolji. Ušli ste s ozbiljnom dozom te force, te vaše energije i željom za pobjedom. Shvatili ste da ovo više nije igra, da je ovo natjecanje. Dali ste najbolje od sebe sigurna sam, svi ste zagrizli. Jedinu zamjerku imam što imate opet preveć robe“, našalila se Maja, dok su oni napomenuli da će ih u takvom izdanju vidjeti ako prođu u finale, što su im se na kraju i ostvarilo.

Jedinstvenim plesnim pokretima Ivan Novogradec je hipnotizirao publiku i ostvario veliku želju – svoju životnu priču ispričao je kroz koreografiju, a ovaj nastup posvetio svima onima koji imaju određene mane i poručio im da se ne boje i ne srame, nego slobodno pokažu svoj talent. „Kao i prošli put, jako nam se sviđa tvoj način plesa i još više nam se sviđa koju poruku šalješ što se tiče plesa, od školice, do priključivanja. U početku si možda bio drugačiji od drugih, ali obično kad netko uspije onda se drugi vole priključiti. Tako da mislim poruka, uz tvoje brejkanje, koju si poslao večeras je apsolutno dovoljno velika da bude u finalu“, naglasio je Davor.

Ibrahim i Sindi u nastup su krenuli ružičasto i nježno, a onda napravili pravi zaokret. Od humorističnih do opasnih akrobatskih pokreta došli su vrlo brzo te izazvali ovacije publike. „Iskreno, na početku je bilo smiješno, ali možda sam više htio vidjeti ovih drugih ludih stvari koje izvodite. No, možda se štedite za finale, ako prođete dalje. Bilo je humoristično, pa strašno. Dobro smo se osjećali tako da je bilo lijepo“, komentirao je Fabijan, dok su ovakvo mišljenje podijelili i drugi članovi žirija. U njihovim akrobatskim vještinama okušala se i sama Maja Šuput koja je još jednom oduševila gledatelje nakon što je s Ibrahimom izvela lastavicu iz kultnog filma 'Prljavi ples'.

Kira Štruc Jurički pokazala je koliko voli pjevati i vladati pozornicom. „Znači da nismo gdje jesmo, da ne vjerujem produkciji toliko koliko joj vjerujem, ne bih pomislila da je playback nego bih pomislila da je ona prvi put sad ušetala na Supertalent jer to nema veze s onom Kirom s audicije. Znači druga osoba, apsolutno bolja. Toliko imaš specifičan vokal, toliko si sad ponudila jednu scensku ono prepotenciju. Znaš kako ti je to – kad poželiš biti u cipelama izvođača onda je izvođač napravio posao koji je napravio. Stajati s ovom dvojicom naših plesača na sceni poželjela sam i ja“, zadivljena je bila Martina. Jednako je oduševljen bio i Davor koji je poručio: „Ja bih rekao da je ovo baš školski primjer kako bi se trebala vidjeti gradacija iz audicije u polufinalnu emisiju. Ja bih rekao, ne da ti nisi ista osoba, ti jesi ista osoba jer si i prije imala glaščinu, samo si sad osoba koja je počela vjerovati da to zaista ima i to se vidi“.

Danijel Kovačević, iluzionist kojeg krasi nadimak Magico, za svoju točku trebao je pomagače, ali ne bilo koga. Odabrao je Davora i Martinu u nadi da će nadmašiti očekivanja koja je postavio audicijskim nastupom. „Ovo je prvi put da sam ja baš tako jako bio uključen u izvođenje trika, magije, točke. I jako je čudno iskustvo, odnosno štogod da se dogodilo meni je bilo super. Za mene je ovo baš bila magija ili magic“, poručio je Davor.

Opasni duo The Shesters koji dolazi iz Španjolske već je na audiciji izrazio želju da u nastup uključi nekoga iz žirija. Ovoga puta nastup koji ostavlja bez teksta izveli su sami Ruben i Manuela, no kad su na red došli komentari prisjetili su se dogovora s audicije, a Fabijan je pristao probati sudjelovati u njihovoj riskantnoj točci bacanja noževa. „Ima jedan film odnosno samo ime mogu vezati s ovim, a zove se 'Ta luda ljubav'. A ipak se dogodio nekakav korak više od audicije i to mi se sviđa jer s ovim, ja ne znam do kud ovo može ići“, istaknuo je Fabijan.

