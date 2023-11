Samozatajnu kćer Dine Merlina gotovo nikad ne viđamo, a evo kako izgleda

U sklopu svoje nove turneje "Mi" Dino Merlin održao je sinoć svoj treći koncert u Beogradu u Štark Areni tijekom kojeg nije mogao sakriti emocije. A dok je on izvodio spektakl na pozornici, iza bine vjerno ga je pratila njegova kći Naida. Naidu gotovo nikad ne viđamo u javnosti jer voli svoj privatni život, no ovaj put ipak nije uspjela pobjeći fotografima.

Srpski Blic objavio je njezinu fotografiju na kojoj se vidi kako se za očev koncert odlučila za neobičnu odjevnu kombinaciju. Nešto kasnije pridružio joj se i brat Hamza.

Inače, Naidu i Hamzu Dino je dobio u braku s Amelom s kojom je od svoje 17. godine. Dok se Hamza uspješno bavi menadžmentom i politologijom i dio je tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može, Naida je završila postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru.

"Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u djetinjstvu je doživjela sve - od neimaštine do, metaforički rečeno, kavijara i šampanjca. Navikla se na skroman život, pa je njen odgovor na moje pitanje - što da joj donesem iz Pariza ili New Yorka uvijek bio: 'Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući.' Materijalno je ne zanima, za razliku od njenog mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo što god poželi. Kad njega pitam što mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbi", izjavio je Dino jednom prilikom za Gloriju.

Njegova supruga i djeca izbjegavaju se pojavljivati u javnosti i Merlin poštuje njihovu želju, ali tijekom koncerta u Beogradu bio je ganut i emotivan te je spomenuo i svoju obitelj. - Upoznao sam nekada djevojku, koja je tada imala 16 godina, u kolovozu, to je osmi mjesec... Zato je meni broj osam važan. Imam prelijepu obitelj, a dobio sam i unuke, tako da sam sad deda Dino - ispričao je poznati pjevač.

Dino je sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović od svoje 17. godine, te su roditelji Naide i Hamze.

- Najviše volim da moju ljubav ne boli glava. Ona ima migrene, vrlo često je boli glava. Kada provirim u njenu sobu i vidim da je boli glava, taj dan nije počeo lijepo - rekao je Dino nedavno o svojoj supruzi u jednom intervju. Na početku veze nije im bilo lako jer Amelini roditelji nisu htjeli da budu zajedno. Razlog tome bilo je Dinino siromaštvo, dok je Amela bila članica ugledne obitelji i studentica arhitekture.

Ostala je uz Dinu i na počecima njegove glazbene karijere, kada nije zarađivao ni blizu koliko danas zarađuje, štoviše znao se vraćati kući s turneja bez novčića. - Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo - rekao je jednom prilikom.

