Madonna se oprostila od brata beskućnika: 'Naučio si me razmišljati izvan okvira'

Pjevačica Madonna (64) je na društvenim mrežama odala počast svom najstarijem bratu Anthonyju Cicconeu koji je umro prošlog tjedna u 67. godini života.

Pop zvijezda podijelila je crno-bijelu sliku na kojoj sjedi za stolom sa svom braćom i sestrama tijekom večernjeg izlaska, a koju je snimio fotograf Bruce Weber 1986. godine.

Bio je to vrhunac njezine karijere sa svih pet singlova s njezina trećeg studijskog albuma True Blue - "Live to Tell", "Papa Don't Preach", "True Blue", "Open Your Heart" i "La Isla Bonita" - svi su postali broj jedan u Americi ili Velikoj Britaniji.

Zahvalivši Anthonyju na ulozi koju je odigrao u njezinu životu, pjevačica je napisala: "Hvala ti što si me oduševio kao mladu djevojku i upoznao me s Charliejem Parkerom, Milesom Davidom, budizmom, taoizmom, Charlesom Bukowskim, Richardom Brautiganom , Jackom Kerouacom i ekspanzivnim razmišljanjem izvan okvira. Posijao si mnogo važnog sjemena."

Foto: Instagram

Madonna i Anthony odrasli su sa svojom braćom i sestrama - Martinom, Paulom, Melanie, Christopherom, Jennifer i Mariom u Michiganu. Godine 1978. Madonna je otišla kako bi nastavila plesnu karijeru u New Yorku. Kao najstariji dječak u obitelji dobio je ime po ocu, dok je Madonna kao najstarija djevojčica dobila ime po majci.

Anthony je ostao u Michiganu, postao je beskućnik i odao se alkoholu. Godinama je spavao ispod mosta u Michiganu, a Madonnina obitelj je 2017. godine izjavila da će pružiti ruku pomoći Anthonyju. Dogodilo se to nakon što je Anthony godinama javno govorio kako mu je obitelj okrenula leđa.

- Moja mi je obitelj okrenula leđa kad mi je bilo teško. Mislite da nisam milijun puta odgovorio na ovo pitanje – zašto je moja sestra milijunašica, a ja sam beskućnik na ulici? Nikad ne reci nikad. Ovo se situacija može dogoditi bilo kome - izjavio je jednom prilikom Anthony koji je na ulici završio nakon što je izgubio posao u vinariji svog oca.

Od tada je s vrećom za spavanje spavao ispod mosta u Michiganu gdje se sprijateljio s drugim beskućnikAnthony je ponavljao kako ne želi pomoć od svoje bogate sestre i naglasio je kako ne želi ni publicitet. Hranio se u pučkoj kuhinji, a novac je zarađivao skupljanjem plastičnih boca i limenki. Madonna je znala za njegove probleme i više puta mu je ponudila pomoć i platila mu je i odlazak na rehabilitaciju, a otac mu je također ponudio da se vrati na posao ako ode na odvikavanje od alkohola, a njihovu pomoć Anthony je ovako komentirao:

- Čini se da moja obitelj misli da je rehabilitacija neka vrsta čarobnog lijeka za životne bolesti.

