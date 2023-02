Nakon dužeg izbivanja iz javnosti Aljoša Vučković gostovao je na HRT-u i pričao o 'Velom mistu'

U HRT-ovoj emisiji "Zlatna liga" danas su gosti bili Aljoša Vučković i Duško Valentić koji su se prisjetili svojih likova Ferate i Papundeka koje su igrali u legendarnoj seriji "Velo misto". Prošlo je 40 godina od nastanka slavne serije Miljenka Smoje i Joakima Marušića, a glumce i dalje zovu imenima iz ove serije. Anegdote sa snimanja "Velog mista" ispričali su u emisiji te otkrili jesu li morali učiti splitski govor i igrati balun.

- Kad dođem u Dalmaciju, drukčije me ni ne zovu nego Ferata. U početku je moja supruga reagirala pa bi rekla: 'Pa zašto se osvrćeš na to?'. Pa onda bih slobodno mogao dići sidro ili što kažu pokupiti kofere i vratiti se nazad. To nije bilo nikakvo prozivanje, to je nešto što je održavalo to da ja pripadam njima, da je to lik koji je duboko utjelovljen u taj ambijent, da sam ja to po njihovom shvaćanju dobro napravio zato me i oslovljavaju na taj način - rekao je Aljoša.

Duško Valentić se prisjetio kako su na snimanje doveli umirovljenog brijača koji ih je učio šišati i brijati i onda su glumci naučeno primjenjivali na statistima. - Upropastili smo ih, ali ja danas znam i šišati i brijati - rekao je Valentić. U emisiji su pustili i nekoliko isječaka iz serije, a Vučković je ispričao i u čemu je vrijednost "Velog mista" značajna i danas.

- Kada gleda mlađa generacija nešto što je starije od 25 godina, onda kad znate da pomno prate i nakon 40 godina "Velo misto" onda znate da je to to. Materijal koji je napravljen je životan, to je priča o konkretnom vremenu i ljudima i o Hajduku - rekao je. Naglasio je kako je bitna uloga i Borisa Dvornika u "Velom mistu" i on je dao ključni ton cijeloj seriji. Aljoša Vučković jedno je duže vrijeme izbivao iz javnosti zbog bolesti.

- Ništa ne radim i ne mogu raditi. Bolestan sam i ne osjećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim. Osim toga, malo me i prehlada uhvatila - rekao je Vučković prije četiri godine medijima u Srbiji i nije htio otkriti detalje svoje bolesti. Prije dvije godine mediji u Srbiji najavili su kako se Aljoša vraća glumi u serijama 'Azbuka našega života' i 'Dođi jučer', a u Atelju 212 u predstavi "Ja Feđica".

