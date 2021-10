Neprepoznatljiva

Madonna je prošetala ulicama New Yorka u društvu obožavatelja i pokazala kako izgleda bez filtera

Nakon koncerta u jednom popularnom restoranu u New Yorku, pjevačica se uputila do obližnje crkve, a predvodila je gomilu obožavatelja kojima je zapjevala svoj veliki hit "Like a Prayer". Pjevačica je očito u odličnoj formi, no do izražaja je došlo njezino lice na kojima su vidljivi tragovi estetskih operacija.