Marijana Mikulić o savršenim ženama: Tko su te žene? Postoje li uopće ili zapravo samo liječe svoje frustracije?

Društvene mreže često daju privid kako su životi mnogih savršeni kao u nekom filmu ili bajci, ali i mjesto na kojem mnogi uzimaju za pravo dijeliti savjete o raznim sferama života i upirati prstom u ono što se nikako ne bi smjelo raditi. Na ovu temu osvrnula se i glumica Marijana Mikulić i u objavi koju je stavila na svoj Instagram pita se otkud uopće ta potreba dociranja i pametovanja mami, često i od nepoznatih.

- Ima tih par profila na koje idem i kada mi ih IG ne ponudi sam, pratim što pišu, nalazim se u puno toga. Jučer sam baš čitala blog jedne takve, bez dlake na jeziku. Pa mi je nekad super.. A nekad žao što nas ima još takvih/ovakvih, kojima na dane dojadi sve, iako imamo sve – dom, posao, vezu/brak, zdravu djecu.. uredno vidim da najviše oznaka kao sadržaj koji im se viđa ima – kada te žene progovaraju o takozvanim tabuima. Od toga je li doje ili daju bočice, imaju li dadilje ili sve same, rade ili su doma sa svojim blagom jedinim na svijetu, do toga kako obožavaju svoju djecu ali kako im je teško nekad i dosta svega, i kako im idu na prek**c netraženi i neželjeni dobronamjerni savjeti (joj takvi su mi najdraži). Sve se mahom žene prepoznaju i komentiraju, svi dijelimo taj nelagodni osjećaj spram savršenih uvijek superskuliranih koje šakom i kapom dijele neželjene savjete. Ko su uopće te žene, je l' postoje uistinu? ili zapravo samo liječe svoje frustracije nabijajući drugima osjećaj neuspjeha i manje vrijednosti? Otkud uopće ta potreba dociranja i pametovanja mami, često i od nepoznatih, nejasno. - piše glumica u svojoj objavi te u nastavku ima sljedeću poruku:

- Poruka tebi, da tebi, koja si danas odlučila ne kuhati nego djeci dati sendvič, tebi koja si danas sve samo iz sušilice pukla u ormar, i tebi koja ni ne znaš gdje ti je pegla, poruka tebi koja danas nije uspjela s djecom izaći van jer si premorena, tebi koja si povisila ton jer petstotisućiti moraš zvati da se probudi, obuče, počne jesti, tebi koja vodiš borbe samo tebi znane – super si! Točno takva kakva jesi, super si! Nitko drugi tvojoj djeci ne bi bio bolja mama, ne, ni susjeda Milka koja svaki dan kuha i ručak i večeru, ni skulirana zen mater iz razreda, ni tvoja prija Marija koja nikad ne podiže ton. TI SI TA! Jedna jedinstvena! Cice gore, pardon, glavu, i ne daj nikom da danas skine samozadovoljni osmijeh s tvog lica! Cause, You are simply the best!

Njezine pratiteljice na Instagramu podržale su ovu objavu i poručile kako slično razmišljaju.

