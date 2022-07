Lucija Lugomer pozirala u oskudnom bikiniju, pratiteljica u čudu: 'Jesi li ti to smršavila?'

Naša najpoznatija plus size manekenka i influencerica Lucija Lugomer (29) trenutno uživa na ljetnom odmoru u s obitelji u društvu supruga Danijela i njihovog dvoipolgodišnjeg sina Leona. Ponosni roditelji i njihov mališan odmaraju u jednom hotelu u Opatiji gdje se druže i s Markom Šapinom, inače Lucijinim mentorom iz showa 'Ples sa zvijezdama' koji tamo radi kao animator.

Svojim pratiteljima Lucija se često javlja na društvenim mrežama, a jedna od njezinih posljednjih objava posebno je očarala njezine pratitelje. Riječ je o fotografiji na kojoj Lucija pozira u oskudnom bijelom bikiniju koji naglašava njezine obline.

- Dosta je bilo 'danas' za danas - napisala je Lucija uz fotografiju na kojoj veselo pozira uz visoki stol pored bazena s pogledom na more.

Njezino izdanje oduševilo je mnogobrojne pratitelje koji su Luciju odmah zasuli komplimentima. "Predivna si", "Izgledaš nevjerojatno", "Mislim da si trenutno najatraktivnija žena na Instagramu", nizali su se komentari. Jedna od pratiteljica upitala ju je i je li skinula koji kilogram. "Jel mi se čini ili si ti to fino smršavila?😎", pitala je Luciju, no ona joj nije odgovorila. Mnoge je zanimalo i gdje je Lucija kupila kupaći kostim, no influencerica za sada ni na taj upit nije reagirala.

Foto: Instagram

Lucija na svojim društvenim mrežama često pokušava ohrabriti sve koji su nesigurni u svoj izgled da ne budu nesigurni. O ovoj temi je pisala na društvenim mrežama nedavno kada se osvrnula na temu kupaćih kostima i nepravilnosti koje vidimo na sebi i toliko nas zaokupe da zaboravljamo neke važnije stvari. - I dolazi ono doba godine. More=Plaža=Badići=Koža=Nepravilnosti=Strah. Iskreno, ne živim u tom mindsetu već godinama i na plaži se ponašam normalno kao i svi ostali ljudi. Nedavno sam gledala Leonove slike od prošlog ljeta i došla do jedne svoje slike koju je uslikao Dado na kojoj mi se itekako vidi celulit, i ima nešto strahovito oslobađajuće u tome da je prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila 'koje dobro ljeto'. Iskreno se nadam da ste spremne ovo ljeto stvarati uspomene o kojima ćete pričati još dugo godina a ne živjeti u mislima da niste dovoljno dobre za nekoga...koga toga nekoga? Sebe? Drugu ženu? Tuđih pogleda na plaži? Ionako će svako nastaviti živjeti svoj život i svako svojim putem. Ono što želim reći je da samo vi imate ključ svog života a puno toga kreće od glave. Just your yearly reminder da smo dovoljne! - poručila je nedavno Lucija.



