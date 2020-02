Lucija Lugomer pokazala trbuh tjedan dana nakon poroda: Svega me strah

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer i njezin suprug Danijel Grlić na Valentinovo su postali roditelji. Par je dobio sina

Leona, a Lucija je tjedan dana nakon poroda u objavi na Instagramu opisala kako se sada osjeća i priznala kako ju je svega strah.

Ništa mi nije jasno. Apsolutno ništa. Znam samo da sam oličenje strahopoštovanja. Doslovno. Prema njemu, prema sebi, prema vremenu i prema životu općenito. Ne znam hoće li me itko od vas razumjeti ali eto, nadam se da ću barem nekome svojim primjerom pomoći. Nesigurna sam bez obzira sto je moja priča gotovo savršena. Savršena trudnoća, savršen porod, savršeno zdravo dijete, čitav, dobar, predivan...a ja u raspadu sistema. Svega me strah. On je bio tu do prije 7 dana. 7 dana!!! Sada ponovo mogu spavati na trbuhu a ovo malo što zaspim budim se u strahu da ga ne zgnječim - moga trbuha više nema. Moje žgaravice više nema. Bademe mogu baciti. - opisala je Lucija u objavu uz koju je stavila svoju fotografiju snimljenu tjedan dana nakon poroda. Dodala je kako je sada sve drugačije.

- Ovih dana nisam se mogla sjetiti jesam li zube oprala a noge sam uspjela obrijati bez pauze od svakih 5 sekundi. Sve je drugačije. Iz same srži - nadalje. Ali, stan nikada ljepše nije mirisao. Dnevni boravak nikada nije bio u ljepšem kaosu. Sunce nikada nije ljepše sjalo. Satima bi mogla samo gledati u njega a moje suze nikada nisu ljepše išle uz moj osmjeh. Ovo nije post u kojem se treba primijetiti samo ono vizualno već neka nam bude podsjetnik koliko nam nešto može faliti stoga uživaj u tome koliko god možeš. Lijepo je kada to primijetiš. Lijepo je kada to cijeniš. Lijepo je kada znaš da uživaš sada. Ne sutra. Ne prekosutra. Sada. SADA. Sad nam je najljepše ljudi moji, sada!!!! U komentarima su joj se javile brojne mame i napisale kako imaju iste osjećaje i razmišljanja kao i Lucija, a dobila je i pohvale za izgled.

- Lusi pa ti super izgledaš s obzirom da si prije tjedan dana rodila!!!!Meni je trbuh splasnuo tek nakon 3 mjeseca. Uživaj! Ne boj se, sve ti to znaš iako ti se čini da nije tako. Pitaj svejedno, ne žali ništa i sve će proći. A ja se i sad nakon 5 mjeseci pitam kako je to moje dijete bio u trbuhu i fali mi nekad taj osjećaj. Ja sam se 2 tjedna privikavala na "prazan trbuh",bojala se dotaknuti..falio mi ispočetka ludo, ali čudo malo je tu, 6 mjeseci preletjelo. Želim ti sreću i uživaj u svakom trenutku - napisale su joj u komentarima brojne mame.