Emotivna objava naše manekenke rastopit će vam srce: 'Za mene je moj tata veliki heroj'

Hvala ti. Hvala ti kao muskarcu koji se trudi iz dana u dan biti najbolji muz na svijetu. Hvala ti sto si svih ovih 40 tjedana bio uz mene i to bez jedne iznimke. Hvala ti sto ucis uz mene i od mene. Hvala ti sto ti to nije tesko priznati!!! Hvala ti sto si mi pruzio dvije najljepse uloge mog buduceg zivota. Hvala ti sto si ponosan i sto razumijes kada niti ja samu sebe ne razumijem. Hvala ti sto si zaljubljen te ono najbitnije je zato sto se to itekako osjeti. Vrlo cesto kroz trudnocu pricamo o ljubavi izmedju majke i djeteta a ja vam iz prve ruke moram reci kao dijete samohranog oca da je za mene moj TATA takodjer veliki heroj. Jer ovu Luciju koju vi danas gledate/citate/razumijete/podupirete/volite je takodjer stvorio muskarac. Itekakav muskarac! Muskarac koji je svoju zenu volio najvise na svijetu no medjutim ostao bez nje nakon mnogo godina ljubavi zbog teske bolesti. Danijele, ti si sada taj heroj jer ljubav izmedju djeteta i oca je takodjer izricito POSEBNA i o to ne smijemo zaboraviti govoriti. Cesto se od njih ocekuje da budu cvrsti, hladni, ozbiljni...a ustvari i oni uce biti najbolji sto mogu i znaju i to vrlo cesto sa velikim upitnikom iznad glave koji se iz nekog razloga eto - nebi smio priznati. Hvala vam svima jos jednom na divnim zeljama, savjetima i cestitkama. Hvala vam sto znate biti sretni tudjom srecom. Hvala vam do neba i nazad!!!

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Feb 17, 2020 at 12:40am PST