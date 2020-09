Lucija Lugomer otvoreno: 'Bila sam na dva sprovoda u tjedan i pol dana, a jedan član obitelji je jako loše'

Hrvatska plus size manekenka, Lucija Lugomer progovorila je o poslijeporođajnoj depresiji s kojom se borila nakon što je rodila sina Leona. Situacija se pogoršala i zbog toga što se brzo nakon što je rodila dogodila pandemija koronavirusa, ali potres u Zagrebu.

"Bilo me jako strah potresa. Imala sam dva ozbiljna napadaja panike. Leon je bio jako mali. Sjećam se da sam ga držala i samo sam ga pogledala i pomislila: prekratko mi je ovo s njim, treba mi još, ne mogu imati samo mjesec, dva", rekla je za RTL-ov Exkluziv, pa objasnila kako točno izgleda poslijeporođajna depresija.

"Kako to izgleda? Plakanje, drama, strah od nepoznatog i odgovornosti", kazala je. Nakon intervjua objavila je i poduži status na društvenim mrežama u kojem je komentirala činjenicu da ona i suprug nemaju pomoć 'baka-servisa' jer je njezina majka umrla kad je imala samo 10 godina, a Danijelovi roditelji žive u Americi.

Supruga je nazvala ravnopravnim roditeljem koji joj je podrška u svemu.

"Mislim da je najosnovnije reći da imam svog supruga koji je u gotovo svemu ravnopravan roditelj baš poput mene bez obzira na to što nemamo mame, bake, tete, sestre itd. A drugo i gotovo jednako bitno za napomenuti jest da recimo nisam ništa objavila preko tjedan i pol dana, bila sam na dva sprovoda i doznala da je jedan član moje obitelji zdravstveno jako loše, uz sve to imala sam – pazi ovo – čak tri herpesa jedan za drugim, spavam po 9 sati jer drugačije ne funkcioniram te se moram vratiti na terapiju željeza, uhvatim samu sebe u prosjeku tamo oko 14 sati popodne da još zube nisam oprala jer jednostavno nisam stigla, ponekad pred tuširanje prije spavanja shvatim da se cijeli dan nisam skinula iz pidžame, a o broju naručenih ručkova da niti ne pričam. Ništa i nitko na ovome svijetu nije savršen pa tako niti ja, žene moje. Trenutačno sam negdje između da prodam svu svoju šminku jer je ionako ne koristim jer nemam vremena više ili ne’", objasnila je i nastavila:

"Svi bi rekli ‘Ona ti je Plus Size Model, ma ona influencerica’, a ja bih rekla ‘Ja sam žena, majka, prijateljica, kćer, sestra, direktorica i domaćica’...i znaš šta, sve to hendlam na svoj nesavršen način bas savršeno! Uz sva nizanja uspona i padova i najiskrenije tekstove koje živim jer drugačije niti ovaj Instagram više nema smisla. Ponos je kada shvatiš da si u svom tom KAOS-u uspjela zagrliti svog oca, nazvala prijateljicu da je pitaš kako je i nisi propustila kada ti je sin rekao ‘MAMA’. Pritisak je ogroman i to ne od drugih već od same sebe ali ishendlat ćemo mi to sve, ipak smo si ‘ja i ja’ najbolje prijateljice, zar ne?"