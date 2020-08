Lucija Lugomer objavila fotku u badiću pa joj se javila zabrinuta obožavateljica: 'Molim te, čuvaj se...'

Plus size model Lucija Lugomer trenutno uživa na ljetovanju sa suprugom Danijelom Grlićem i sinčićem Leonom u Zadru. Malenoj obitelji ovo je prvo zajedničko ljetovanje u kojem uživaju maksimalno. Dokazuju to i Lucijine objave na Instagramu kojima često časti obožavatelje.

Red kupanja, sunčanja, dobre hrane, ali i modnih kombinacija. Na jednoj od posljednjih objava Lucija je pozirala u ljubičastom kupaćem kostimu i oduševila svoje pratitelje. - Sudite mi kada budete savršeni - poručila je Lugomer uz fotografiju te se zahvalila suprugu koji stoji iza objektiva.

Njezino izdanje nagrađeno je komplimentima obožavatelja. "Wow", "Predivna si", "Savršena", samo su neki od komentara. Ipak, jedna od pratiteljica skrenula je pozornost na situaciju u Hrvatskoj koja trenutno vlada zbog korona virusa i izrazila svoju zabrinutost. - Molim te, čuvajte se....Svi su s mora se zarazili, u Zagrebu je kaos, bolesnih je sve više - poručila joj je.

Foto: Instagram

Lucija je nedavno na Instagramu otkrila i čime se bavila tijekom karantene te poručila kako ju je upravo to spasilo od potonuća u depresiju. - Sve što sam zamišljala bili su svi ovi detalji, da, do onih najmanjih. Pogotovo nakon potresa, ova soba me izvukla od depresije koja je bila možda i logičan korak nakon postporođajnog baby bluesa. Što, mislile ste da nije i mene opalio? Pfff. Itekako. Nakon poroda, tjedan dana prije prve žrtve korone, u znoju, izgubljenosti, strahu, ma totalnom kaosu... plus saznanje od doktorice da dojenje nije opcija u odnosu Leona i mene... ova soba me u potpunosti psihički spasila - napisala je na Instagramu uz fotografiju Leonove sobe koju su pratitelji zasuli komplimentima zbog kreativnog ukusa majke malenog dječaka.