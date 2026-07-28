Bajaga: Na prvu ljetnu gažu u životu, koja je bila u Makarskoj, kasnio sam zbog mature

Uoči koncerata koji će se održati u srijedu, 29. srpnja, u Ljetnom kinu u Makarskoj te u četvrtak, 30. srpnja, u Kuli Kamerlengo u Trogiru, Momčilo Bajagić Bajaga prisjetio se svojih prvih glazbenih koraka upravo u Makarskoj, gradu uz koji ga vežu posebne uspomene. "Makarska mi uvijek budi posebne uspomene. Tamo sam imao svoju prvu ljetnu gažu, kada sam svirao s Ribljom čorbom u kampu. Oni su svirali mjesec dana, a ja sam prva dva dana propustio jer sam morao polagati maturu u gimnaziji. To ću zauvijek pamtiti", rekao je Bajaga. Dodao je kako je ovogodišnje ljeto spoj odmora i nastupa.

"Nakon niza koncerata koji su protekle dvije godine obilježili 40 godina karijere, ove godine ljeto je kombinirano – malo odmaramo, ali malo i sviramo po gradovima koje, zbog gustog rasporeda, nismo stigli obići tri-četiri godine, poput Trogira i Makarske. Tako da se radujemo", istaknuo je. Bend predvođen Bajagom iza sebe ima više od četiri desetljeća karijere, a publika u Makarskoj i Trogiru moći će uživati u presjeku njihovog bogatog repertoara, uključujući hitove poput Plavog safira, Tišine, Mojih drugova, Muzike na struju i brojnih drugih pjesama koje su obilježile regionalnu rock scenu.

Koncert u Makarskoj održat će se u srijedu, 29. srpnja, s početkom u 21 sat u Ljetnom kinu, dok je nastup u Trogiru na rasporedu dan poslije, u četvrtak, 30. srpnja, u Kuli Kamerlengo. Ulaznice za oba koncerta dostupne su u pretprodaji putem Eventim.hr i Adriaticket.hr. Podsjetimo, Bajaga i Instruktori u ponedjeljak su nastupili pred brojnom publikom na Ljetnoj pozornici u Opatiji, čime su otvorili nastavak svoje ljetne turneje koja se ovoga tjedna seli u Dalmaciju.